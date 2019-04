SIAMO RIMASTI SENZA FEDEZ: “BASTA TOUR, VADO A LOS ANGELES” – IL RAPPER ANNUNCIA LO STOP: "DOVEVAMO FARE L' ARENA E NON SI FA PIÙ, DOVEVAMO FARE LA SECONDA DATA AL FORUM DI ASSAGO A MAGGIO E NON SI FARÀ PIÙ. FARÒ ALTRE COSE, NE HO TANTE IN BALLO” – “CONTINUERÒ A LAVORARE CON SOUNDREEF (IL GESTORE PRIVATO CONCORRENTE DELLA SIAE, CHE GESTISCE I DIRITTI D' AUTORE DI FEDEZ, NDR) PERCHÉ NON SONO SOLO UN ARTISTA, MA ANCHE UN CONSULENTE MARKETING"

Giampiero De Chiara per “Libero quotidiano”

«Dovevamo fare l' Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più, perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così». Parola di Fedez che senza mezzi termini, lasciando un po' di dubbi sul perché di questa scelta, ha annunciato che terminate le due date restanti (sabato 13 a Padova e domenica 14 a Conegliano) del tour iniziato il 15 marzo a Firenze, dopo il lancio dell' ultimo disco Paranoia Airlines, si fermerà per un po' per dedicarsi ad altri progetti.

«Quanto durerà questo stop?

Non lo so. Farò altre cose, ne ho tante in ballo». Questo il suo pensiero rivelato nel camerino dopo la fine del concerto di lunedì al Forum di Assago.

un mese di tour Il rapper milanese è poi entrato nei dettagli. «Ho anche dei progetti imprenditoriali da seguire. Sto lavorando su idee importanti e complesse, ma se si realizzano sono un bel cerchio che si chiude per me e opportunità che si aprono e quindi mi dedicherò a questo, alle start up che seguo e ad altro ancora».

Convinto che la sua decisione potesse dare adito a polemiche e dietrologie, ha fatto anche un bilancio del tour, durato solo un mese. «Ho fatto tutto esaurito in vari concerti durante, ma non mi interessa comunicarlo, mi interessa che lo show piaccia. Sono molto soddisfatto di come è andata e come ogni altro ciclo vitale questo disco aveva il suo ed ora è finito», ha sentenziato. Il rapper non resterà però con le mani in mano ed è pronto a tuffarsi in nuovi progetti legati alla musica, ma non solo. «Sto discutendo anche cose che riguardano la mia società e continuerò a lavorare con Soundreef (il gestore privato concorrente della Siae, che gestisce i diritti d' autore di Fedez, ndr) perché non sono solo un artista, ma anche un consulente marketing. È andata molto bene, siamo partiti da zero e oggi siamo un bipolio. Per me è stato un grande banco di prova», facendo riferimento proprio alla sfida "impossibile" lanciata alla Siae.

Dietro tutte queste considerazioni, rimane però un senso di incompiuto. Già alla presentazione del nuovo album, a gennaio in una sala dell' aeroporto di Linate, l' artista aveva spiegato che il tour seguito al disco sarebbe durato solo un mese. Una scelta particolare per un bigi, ma che aveva "giustificato" con il fatto che lui ormai non è più soltanto un cantante, ma è anche impegnato su più fronti è che Paranoia Airlines aveva comunque un percorso segnato nel tempo.

disco di platino A qualcuno è sembrato un mettere le mani avanti, in vista di un possibile flop delle vendite. Il furbo Fedez aveva previsto anche questo: «Venderà poco? Non me ne frega niente», anche se poi ad una settimana dall' uscita, l' album era già disco di platino.

Ma, nell' insolito scenario di Linate, anche allora risuonavano concetti molto simili a quelli di lunedì sera ad Assago, nel backstage del concerto: «Il disco esce dopo un lavoro di un anno e mezzo, ma non sento il bisogno di portarlo in giro per due, tre anni, per esempio. Perché in questo momento della mia vita ho altre esigenze».

Strano è però che un artista del calibro di Fedez rinunci a cantare, per esempio, nello splendido scenario dell' Arena di Verona, per godersi le vacanze in Usa con la famiglia. Scelta comprensibilissima e anche giusta, ma a pensare male (magari non c' è stato il tutto esaurito) come diceva qualcuno, ogni tanto ci si azzecca.

