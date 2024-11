SIETE ARRABBIATI PERCHÉ LAVORATE TANTO E GUADAGNATE POCO? SAPPIATE CHE SUI SOCIAL UN CANE VESTITO DA UMANO INCASSA MILLE DOLLARI AL MESE - L’ANIMALE, CHE SI CHIAMA MIST, GRAZIE AI SUOI TRAVESTIMENTI È DIVENTATO UNA STAR DI TIK TOK E LE AZIENDE PAGANO IL SUO PADRONE PER FAR COMPARIRE IL LORO MARCHIO NEI VIDEO - IL PROPRIETARIO DEL CANE: "OGNI VOLTA CHE PUBBLICHIAMO UN FILMATO LE COMPRO UNA BISTECCA DA 18 DOLLARI”

Mille dollari al mese. Uno stipendio che molti lavoratori fanno fatica a raggiungere, ma non Mist una femmina di cane corso che, grazie ai suoi travestimenti, è diventata una star di TikTok. Il suo proprietario Calumn Barber ha iniziato per "gioco" a condividere foto e video dell'animale, aggiungendo sempre più dettagli e situazioni esilaranti.

Mist, tanto enorme quanto docile, sembra dotata di una pazienza infinita e negli scatti sfoggia la sua espressione impassibile, mentre si ritrova negli scenari più impensabili e con tanto di gambe e braccia. In sella a un quad o vestita da rapper, Mist è diventata sempre più popolare sui social: con le sue visualizzazioni su TikTok e grazie ad alcune sponsorizzazioni, riesce a guadagnare circa 1.000 dollari al mese

Come spiegato ai media britannici dal proprietario Calumn, un giardiniere di Coventry, in Inghilterra, tutti i soldi che provengono dal "lavoro" di Mist vengono utilizzate per il suo benessere, dal cibo alle cure veterinarie. "Ogni volta che pubblichiamo un video le compro una bistecca da 18 dollari - ha raccontato il 25enne -. Lei le adora. È molto viziata, ma devo dire che se lo merita assolutamente. Sono orgoglioso di lei, è incredibile che guadagni quei soldi".

Escluse le spese, tutti i guadagni finiscono in un conto separato, tutto per Mist e per i suoi bisogni futuri: "Tutti i soldi sono suoi. Io li uso per dolcetti e giocattoli, e il resto lo metto in banca per lei. Toccando ferro, non ne avrà bisogno, ma i soldi ci sono se dovessero servirle, e se mai dovessero avanzare, li donerò a un ente di beneficenza che si occupa di salvare gli animali domestici". [...]

