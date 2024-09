SIETE PRONTI A UNA NUOVA EDIZIONE DELL’ISOLA DELLE CORNA? PER GLI AMANTI DEGLI PSICODRAMMI E DEI TRADIMENTI, IL 10 SETTEMBRE SU CANALE5 TORNA “TEMPTATION ISLAND”: SETTE COPPIE SONO SBARCATE IN SARDEGNA PER INIZIARE IL "VIAGGIO NEI SENTIMENTI" TRA TENTATRICI BONAZZE E TENTATORI DAGLI ADDOMINALI SCOLPITI, PRONTI A CUCINARSI A COTTURA LENTA FIDANZATI E RAGAZZE IN CRISI – CHI SONO LE NUOVE COPPIE: DA CHI VUOLE METTERE ALLA PROVA LA RELAZIONE A DISTANZA A CHI PROVA A SUPERARE UN TRADIMENTO FINO A… - VIDEO

Temptation Island sta per tornare. A partire da martedì 10 settembre, in prima serata su Canale 5 sette coppie non sposate e senza figli metteranno alla prova la loro storie d'amore. A condurre come sempre il programma sarà Filippo Bisciglia, da anni alla guida del programma di Mediaset.

Le nuove coppie

Ci sono Fabio (35 anni) e Sara (22 anni), che partecipano al "viaggio nei sentimenti" per capire se valga la pena continuare la relazione, messa a dura prova dalla distanza: lui vive in provincia di Catanzaro, lei a Ravenna.

Situazione analoga anche nella coppia formata da Diandra (37 anni) e Valerio (44 anni): lui vorrebbe che lei lasciasse le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove ha la sua famiglia e dove manterrebbe il suo lavoro. Lei, però, non vuole lasciare la sua vita nella Capitale. Tra Titty (24 anni) e Antonio (27 anni) è lui a scrivere al programma per la gelosia di lei.

Dopo pochi mesi dall’inizio della relazione, Titty ha scoperto che Antonio aveva un’altra fidanzata. Per farsi perdonare si è tatuato il volto della sua "dolce metà" sul polpaccio. Inoltre, per rassicurarla, a marzo 2024 sotto la Torre Eiffel, le ha chiesto di sposarlo.

Mancanza di fiducia, dopo un tradimento, anche nella coppia formata da Alfred (25 anni) e Anna (27 anni) e in quella formata da Alfonso (25 anni) e Federica (20 anni), la quale racconta di non vivere più la sua età per la gelosia di lui. Problemi dovuti alla gelosia anche tra Millie (25 anni) e Michele (28 anni), lui ritiene che lei non abbia degli atteggiamenti giusti per una ragazza fidanzata. Infine, ci sono Giulia (30 anni) e Mirco (31 anni). "Temptation Island" è per lei l'occasione per avere del tempo per se stessa, per lui l'opportunità di capire che strada deve prendere la relazione.

