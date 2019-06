CON UNA SIGLA DEDICATA A MARK CALTAGIRONE, IL ''GF-D'URSO'' CHIUDE AL 22,2% E STRAPAZZA CARLO CONTI (12,3%) - SU ITALIA1 SPAGNA–SVEZIA (6,2%) - BENE ''REPORT'' (8,1%) - PORRO (4,5%) - LA7 (2,7%) - ELISEI (4%), PALOMBA (5,3-5,2%), GRUBER (8,4%) - LA REPLICA DI 'FORUM' (14,1%) BATTE LA REPLICA DI DON MATTEO (12,-12,8%) - LA BALIVO DA SOLA RESTA FERMA AL 14% - LERNER ALLA SECONDA CALA AL 6,1% - 'POVERA PATRIA' AL 2,9%

Nella serata di ieri, lunedì 10 giugno 2019, su Rai1 preceduto da una presentazione in access prime time (2.860.000 – 13.2%) la serata benefica condotta da Carlo Conti Con il Cuore - dalle 21.11 alle 23.58 – ha conquistato 2.525.000 spettatori pari al 12.3% di share (qui gli ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.39 – la finale di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.301.000 spettatori pari al 22.2% di share (GF Night: 1.225.000 – 31%; gli ascolti di tutte le finali).

Su Rai2 Piacere, sono un po’ incinta ha interessato 1.670.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 la partita di qualificazione agli Europei 2020 Spagna – Svezia ha intrattenuto 1.425.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Report ha ottenuto 1.823.000 spettatori pari all’8.1% (presentazione di 9 minuti: 910.000 – 3.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 750.000 spettatori con il 4.5% di share.

Su La7 La Grande Fuga ha registrato 482.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Karate Kid 4 ha ottenuto 418.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Lo chiamavano Bulldozer ha realizzato 423.000 spettatori con uno share del 2%. Sul 20 Limitless ha raccolto 379.000 spettatori con l’1.7%.

Su Rai4 Guardiani della Galassia segna 758.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai5 Nessun Dorma raccoglie 111.000 spettatori con lo 0.5%. Su Iris Michael Clayton segna 427.000 spettatori con il 2%. Su Real Time La Clinica per Rinascere segna 335.000 spettatori e l’1.4%. Su Rai Sport l’incontro valevole per i Play Off del Campionato di Serie A di Pallacanestro raggiunge 285.000 spettatori e l’1.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima riparte dal 17.2%.

Su Canale 5 la prima puntata di Paperissima Sprint Estate registra una media di 3.859.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 915.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Che Ci Faccio Qui raccoglie 971.000 spettatori con il 4.9% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.537.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.083.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.190.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.866.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 4 Ristoranti ha divertito 525.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Chi Ti Conosce? ha raccolto 240.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 289.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Reazione a Catena leader.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.405.000 spettatori (20.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.593.000 spettatori (23.2%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.020.000 spettatori (17.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.296.000 spettatori (22%). Su Rai2 NCIS ha raccolto 574.000 spettatori (4.2%), nel primo episodio, e 981.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Grande Fratello ha ottenuto 275.000 spettatori con il 2.1%. Studio Aperto Mag ha informato 305.000 spettatori (2.1%). CSI New York ha totalizzato 515.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Blob segna 881.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 682.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 240.000 spettatori (share del 2%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 280.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Mattina

I documentari di Canale 5 al di sotto dell’8%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 861.000 telespettatori con il 18%. Storie Italiane ha ottenuto 823.000 spettatori (17.2%) nella prima parte e 955.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte. Su Canale5 Planet ha intrattenuto 390.000 spettatori (7.8%). Su Rai 2 Speciale TG2 ha raccolto 144.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 Person of Interest ottiene un ascolto di 86.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Rai3 Agorà convince 482.000 spettatori pari al 9.2% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 285.000 spettatori con il 6%. Su Rete 4 Un Detective in Corsia registra una media di 200.000 spettatori (4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 227.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee Break ha informato 246.000 spettatori pari al 5.1%.

Daytime Mezzogiorno

Ricette all’Italiana arriva al 4% nella prima parte.

Su Rai1 Don Matteo ha raccolto 938.000 spettatori con il 12.2% di share, nel primo episodio, e 1.622.000 spettatori con il 12.8%, nel secondo episodio. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.149.000 telespettatori con il 14.1%. Su Rai2 L’Isola di Katarina raccoglie 376.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 Person of Interest raccoglie 159.000 spettatori con il 2.4%. Grande Fratello ottiene un ascolto di 771.000 spettatori pari al 5.6% di share. A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.085.000 spettatori con il 7.3% (Extra: 935.000 – 6.3%). Su Rai3 TG3 Speciale raccoglie 320.000 spettatori (5.2%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.047.000 spettatori (11.8%).

Quante Storie ha raccolto 942.000 spettatori (7.2%). Passato e Presente ha appassionato 643.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 255.000 spettatori con il 4%, nella prima parte, e 378.000 spettatori (3.3%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 632.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 339.000 spettatori con share del 5.6% nella prima parte, e 520.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Balivo al 14.4%.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.904.000 spettatori pari al 14.4% della platea. Il Paradiso delle Signore in replica ha appassionato 1.193.000 spettatori pari all’11.6%. La Vita Diretta ha raccolto 1.193.000 spettatori con il 12.5%, nella presentazione, e 1.438.000 spettatori con il 15.4%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.740.000 spettatori con il 18.4%.

Una Vita ha convinto 2.434.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire la prima puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ha ottenuto 2.336.000 spettatori con il 18.7%. Il breve daytime de Grande Fratello ha ottenuto 1.938.000 spettatori con il 17.8%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.062.000 spettatori pari al 21.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.445.000 spettatori (16.1%), nella prima parte, a 1.527.000 spettatori (16%), nella seconda parte, e a 1.407.000 spettatori (13.8%), nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha ottenuto 484.000 spettatori con il 3.7%.

Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 501.000 spettatori con il 4.9%, nel primo episodio, e 430.000 spettatori con il 4.5%, nel secondo episodio. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 852.000 spettatori (5.9%), nel primo episodio, 789.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio, e 709.000 spettatori (5.6%), nel terzo. The Big Bang Theory ha divertito 566.000 spettatori pari al 5%. La sitcom Mom ha ottenuto 495.000 spettatori con il 4.8%. Will and Grace ha appassionato 289.000 spettatori con il 3.2%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.381.000 spettatori con il 16.3%. Il Commissario Rex ha raccolto 418.000 spettatori (3.6%). Aspettando Geo… segna 453.000 spettatori con il 5%. Geo ha registrato 661.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete4 la replica de Lo Sportello di Forum è stato seguito da 748.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Tagadà ha interessato 553.000 spettatori (share del 4%), con Prima Pagina, e 478.000 spettatori (share del 4.2%), nella seconda parte. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 150.000 spettatori con l’1.6%.

Seconda Serata

Lerner al 6.1%.

Su Rai1 S’è Fatta Notte è stato seguito da 556.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 756.000 spettatori pari ad uno share del 22.2%. Su Rai2 Povera Patria segna 3p6.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 L’Approdo segna 912.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia1 Blade è visto da 320.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Traffico di Diamanti (prima parte) è stato scelto da 136.000 spettatori con il 2.8% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.013.000 (20.2%)

Ore 20.00 4.071.000 (21.7%)

TG2

Ore 13.00 1.945.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.593.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.25 1.495.000 (10.8%)

Ore 19.00 1.417.000 (10.4%)

TG5

Ore 13.00 2.852.000 (20%)

Ore 20.00 3.614.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.404.000 (12.4%)

Ore 18.30 569.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 544.000 (6.1%)

Ore 18.55 490.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 597.000 (4%)

Ore 20.00 1.215.000 (6.4%)