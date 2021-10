23 ott 2021 18:40

SIGNORNI SI NASCE – IL DIRETTORE DI “CHI” INFILZA MILLY CARLUCCI E RISPONDE ALLE POLEMICHE DI CHI LO AVEVA ACCUSATO DI AVER USATO PHOTOSHOP PER SMALTARE LA PRESENTATRICE CHE, IN COPERTINA DELLA RIVISTA, SEMBRA ESSERE USCITA DALLA MACCHINA DEL TEMPO: “ESPRIMO IL MIO DISAPPUNTO SULLE IMMAGINI CHE MI SONO ARRIVATE DAL FOTOGRAFO ESATTAMENTE COME SONO STATE PUBBLICATE. CHE TRISTEZZA! UNA COSÌ BELLA SIGNORA CHE SI PONE IN COPERTINA E ALL’INTERNO COME SE FOSSE UNA TRENTENNE…”