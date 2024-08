SILENZIO, PARLA “L’AMICA DI DILETTA LEOTTA” – ROSSELLA FIAMINGO RILASCIA UN’INTERVISTA A “REPUBBLICA”, GIORNALE FINITO NELLA BUFERA PER AVERLA "SMINUITA" DEFINENDOLA IN FUNZIONE DELLA PIÙ FAMOSA "BESTFRIEND": “LA GARA DEL MIO FIDANZATO PALTRINIERI NELLA SENNA? SPERIAMO NON TORNI INDIETRO TRASFORMATO IN SUPEREROE” – “IL CASO KHELIF? È UNA DONNA E SE È STATA AUTORIZZATA PUÒ GAREGGIARE” – IL PIPPOZZO SULLE VITTORIE CHE NON CONTANO: “CI SONO ATLETI CHE VENGONO PER UNA MEDAGLIA, E ALTRI SOLTANTO PER SUPERARE SE STESSI” (E PERDERE) - VIDEO

rossella fiamingo e gregorio paltrinieri

Rossella Fiamingo è vestita di bianco, come fosse ancora in pedana. Cura ogni suo gesto, preciso ed elegante. Assomiglia al suo sport: sa sorprendere ma è una perfezionista. Per dire: è diplomata in pianoforte ma non vuole che la si ascolti suonare: «Lo odio, da sempre. Mi mette a disagio l’idea di sbagliare. Fiorello mi ha chiesto tante volte di suonare con lui. Ma no, non ce la faccio».

Rossella Fiamingo è campionessa olimpica, spada a squadre. E quando le parole scendono su terreni potenzialmente pericolosi, […] sbircia la sua medaglia d’oro, che tiene poggiata sul tavolo davanti a sé a casa Omega, il brand di orologi di cui è ambasciatrice, come fosse una coperta di Linus.

«È la terza di fila, la prima d’oro. Ed è vero: rivincere è più difficile di vincere. […]».

Ha ascoltato il discorso di Benedetta Pilato?

rossella fiamingo, alberta santuccio, mara navarria e giulia rizzi spada femminile 9

«Benedetta è stata bravissima. Ha detto quello che avrei dovuto avere il coraggio di dire e fare anche io alla sua età. Avrei sofferto di meno e forse avrei vinto di più. Non c’è nessuna assoluzione in quelle parole. Io sono alla quarta olimpiade. Qui ci sono atleti che vengono per una medaglia, e altri soltanto per superare se stessi. Vincere non significa soltanto arrivare primo, secondo, terzo, ma prendersi una soddisfazione rispetto a un obiettivo che ti sei dato».

[…] È più facile dirlo oggi che lei è un’atleta pop?

«Essere popolare è anche una responsabilità: la scherma è arrivata al grande pubblico grazie alle grandi vittorie, e chiaramente penso alle Olimpiadi. C’è stato Montano, l’era delle fiorettiste alla Vezzali. Ora ci siamo noi. Quando vinci, è un frullatore. Quando perdi è difficilissimo, i social sono impietosi. […]».

rossella fiamingo 3

Casa sua è una delle più medagliate al mondo. Le secca quando i riflettori si accendono su di lei e il suo fidanzato, Gregorio Paltrinieri?

«La gestiamo bene. Anche perché Greg è super riservato. E questo mi aiuta tanto. Cerchiamo di essere normali, riuscendoci».

È preoccupata per questa storia della Senna?

«Speriamo che mi torni indietro non trasformato in supereroe, come in Jeeg Robot, dopo il tuffo nel Tevere… Scherzo: se dicono che si può gareggiare evidentemente è così».

A proposito di regole: ha seguito la storia della pugile Imane Khelif? Si è fatta un’idea?

TITOLO DI REPUBBLICA SULL ORO NELLA SCHERMA A SQUADRE A PARIGI 2024

«Tutti gli atleti conoscono i controlli […]. Imane è una donna e se è stata autorizzata, evidentemente, può gareggiare. A non essere giusto è il trattamento che ha subito: l’hanno chiamata trans, accusata di barare quando lei non ha fatto niente di male. Ha soltanto gareggiato e vinto, rispettando le regole. Spero che questi Giochi finiscano bene, per Imane».

A proposito: è la sua ultima Olimpiade?

«No. Voglio esserci a Los Angeles».

