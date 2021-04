SIMONA, CHE S-VENTURA! – RAI 2 HA SOSPESO DAL MERCOLEDÌ SERA “GAME OF GAMES”, IL PROGRAMMA CHE AVEVA RIPORTATO LA VENTURA IN PRIMA SERATA: IL GAME SHOW SI È RIVELATO UN FLOP CON UNA MEDIA DEL 4% DI SHARE E, CON OGNI PROBABILITÀ, VERRÀ RICOLLOCATO AL MARTEDÌ DOPO BRIGNANO...

Stefania Rocco per "www.fanpage.it"

Game of games, lo show di Simona Ventura in onda su Rai2, non è stato sospeso. Fanpage.it ha appreso che il format di intrattenimento che vede al timone la celebre conduttrice, tra i volti più popolari della Rai, resterà in onda in prima serata. Cambia la collocazione nel palinsesto della rete. Game of games non andrà più in onda il mercoledì, ma sarà trasmesso nella prima serata del martedì – giorno tradizionalmente dedicato dalla rete all’intrattenimento – subito dopo la conclusione di Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano. Il mercoledì di Rai2, a partire dalla prossima settimana, sarà occupato da un film.

Game of games non andrà in onda il 21 e il 28 aprile

Lo show di Simona Ventura non andrà in onda il mercoledì a partire dalla prossima settimana. Secondo il palinsesto, a sostituire le puntate previste per il 21 e il 28 aprile saranno i film “Tutta colpa dell’amore” e “La risposta è nelle stelle”.

Un’ora sola vi vorrei termina il 18 maggio

Salvo nuove variazioni, Game of Games con Simona Ventura dovrebbe tornare in onda su Rai2 a partire da martedì 25 maggio. Fino al 18, infatti, la prima serata del martedì è occupata da Un’ora sola vi vorrei, il fortunato show condotto da Enrico Brignano arrivato alla sua seconda stagione.

In onda in prima serata a partire dal 6 aprile, conta in tutto 7 puntate che andranno in onda fino a poco dopo la prima metà di maggio. A partire da quel momento, salvo nuovi cambiamenti, Simona Ventura tornerà in onda con le nuove puntate della prima edizione italiana del suo format in una nuova collocazione. Game of Games – Gioco Loco è un game show basato sul format americano Ellen's Game of Games, esportato con successo in diverse nazioni del mondo. Le prime tre puntate del programma, in onda il mercoledì, avevano fatto registrare rispettivamente il 5.1%, il 3.7% e il 3.9% di share.

