30 nov 2020 17:50

SINAGRA SE LA CANTA E SE LA SUONA – LA MADRE DI MARADONA JR DALLA D’URSO: “LA VITA IN DIRETTA HA MANDATO IN ONDA LE MIE PAROLE SENZA IL MIO PERMESSO”. MA ALBERTO MATANO LA SBUGIARDA CON L’AUTORIZZAZIONE A VIVA VOCE DELLA “VEDOVA” DEL PIBE DE ORO. COME DIREBBE EMILIO FEDE: CHE FIGURA DI M… – VIDEO