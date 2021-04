16 apr 2021 19:46

SKY PERDE IL PRIMO PEZZO: NICOLA MACCANICO LASCIA LA PAY TV E PER LUI SI APRONO LE PORTE DI CINECITTÀ - PER IL FIGLIO DELL’EX MINISTRO ANTONIO SI PROSPETTA UN INCARICO NEL TEAM CHE GESTIRÀ IL NUOVO PROGETTO VOLUTO DA FRANCESCHINI PER RINNOVARE E POTENZIARE GLI STUDIOS ROMANI - IL PIANO RUOTA INTORNO ALLA TRASFORMAZIONE DELL'ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ E ALL'INGRESSO IN SCENA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI...