VIDEO: SARAH SLAVE

Da “la Zanzara - Radio 24”

La Zanzara in calore per l'astro in ascesa del porno hardcore: l'efebica e italiana Sarah Slave, appena rientrata dai set più spinti dell'est europa. Quanto paga essere estreme a Praga, il suo amore per la doppia anale, il timore per i grossi calibri degli attori: "Mi spaventavano, dico la verità." E ancora: cosa vuol dire essere switch, la scoperta del sesso anale e perché due è meglio di uno. E Giuseppe Cruciani col telecomando accende, in diretta e in favore di microfono, il plug anale che la giovane pornostar indossa durante la puntata.

Video cult con vibrazione, Il plug di Sara Slave - La Zanzara 15.10.2020

Allora, vi presento Sarah Slave video, 31 anni, piemontese, molto magra, quasi anoressica. Ha avuto un'educazione molto rigida, addirittura quasi religiosa e il risultato è che andata negli ultimi mesi a Praga e ha frequentato quelli che vengono chiamati i legal porno. Che cosa sono i legalporno, spiegalo a questa massa di ignoranti, Parenzo compreso, Gottardo compreso. Sarah Slave: "Legal porno è una produzione europea in cui si girano dei gonzo molto spinti, sessioni anali hard, cose molto estreme."

Sono felici a casa sua, i suoi genitori, i suoi parenti, di questo lavoro?

"Accettano, mi vedono felice, accettano bene quello che faccio."

Accettano. Non vedono queste porcherie?

"No, non le vedono."

Sarebbe un shock vederle,

"Sì, probabilmente sì"

Queste doppie anali, ho visto dei video, a te piacciono molto queste doppie anali, si chiamano DAP, double anal penetration. Li chiede il porno oppure piacciono anche a te, nella tua vita.

"Ovviamente il porno di un certo livello, richiede anche performance di un certo livello"

Quanto pagano per una scena di doppia penetrazione anale, dimmi

"Per scene così, guarda, il minimo sono mille dollari."

Ah, capisco allora perché una va a Praga, perchè sono mille dollari per una scena così. Questo volevo chiederti: ma non fanno due piselli dentro il sedere?

"No, fa meno male che averne uno"

Ma come fa meno male, come mai questa cosa? Interessante. Non lo sapevo, spiegaci questa cosa

"Innanzitutto il sedere è muscolo, bisogna allenarsi prima di fare una scena"

E come ti alleni?

"Con dei plug, con dei dildi, fare la porno attrice non vuol dire lavorare solo sul set, devi allenarti anche durante i giorni a casa. Se arrivi già allenata fa meno male che con due"

Ma un pensa già uno poi due, ma perché fa meno male?

"Perché uno entra molto di più, molto in fondo e può andare molto più veloce"

Ah ecco, ma due restono un po' appesi lì. Ho capito.

"Due entrano a metà, diciamo"

Se posso chiedere a Sarah Slave, una cosa. Ho visto che lei ha fatto delle scene con il mitico Dylan Brown, lei sarebbe in grado di distinguere bendata un uccello afro rispetto a uno bianco?

"No, perché non c'è molta differenza nelle dimensioni sul set: ho visto attori bianchi che hanno la stessa dotazione di attori neri."

La leggenda non è vera, non è reale quindi.

"Ovviamente ci sono molti attori neri che sono più dotati di quelli bianchi, ma non potrei riconoscere così, sentendo solamente"

Tu nel tuo lavoro scommetto hai unito e passione. Uno non fa queste cose se non gli piace. La tua passione per il sesso: tu quanto hai iniziato tutto quanto, la verginità quando l'hai persa e il primo sesso con più persone, quando?

"La verginità a 16 anni. Il primo sesso a 3 a 17 anni. Da lì ho sperimentato diverse cose."

E il sesso anale la prima volta, quando lo hai provato?

"Sesso anale un anno e mezzo fa."

Ma come un anno e mezzo fa? Cioè adesso fai le doppie anali e eccetera.. solo un anno e mezzo fa... cioé due anni fa tu eri vergine analmente?

"Sì, ho fatto un bel training"

E quando facevi le cose a 3 e a 4 come facevi, le facevi solo vaginalmente?

"Mani, bocca, tutto"

Tu sei fondamentalmente una slave, cioè ti piace essere dominata. E’ sempre così?

"In realtà sono switch, vuol dire che passo dall'essere dominata, all'essere dominante"

Una cosa interessante è questa, mentre tutto il mondo è preoccupato e da consigli su come fare il sesso e usare la mascherina, a me sembra che a tu te ne fotti e stavi a fare ammucchiamenti fino all'altro giorno a Praga in 3, 4, 5 6, non ve frega niente.

"Si ma siamo controllati comunque. Mascherina e controlli prima di andare sul set"

In questi set a Praga, Budapest, non c'è paura?

"No, ma c'è paura e ovunque teniamo le mascherine. Ma poi prima del set le togli e sul set ovviamente non si mettono"

Ma a te le dimensioni non ti spaventano? Ho visto dei filmati dove ci sono certe sberle, ragazzi, da 22-23-24-25, dimensioni notevolissime

"Mi spaventavano, dico la verità. Prima di provarle, ero spaventata"

Ma tu riesci a godere solamente con la vagina adesso e non con le doppie penetrazioni anali?

"A me la doppia in vagina preferisco di no, non mi piace"

Perché la doppia in vagina no?

"Perché mi fa male, non mi piace una cosa che mi fa male. Mentre nel sedere godo, in vagina mi fa male e quindi non lo faccio"

E a lei piace così, che volete farci.

"Non faccio le cose che non mi piacciono"

Il pissing. Ti appassiona anche nel privato, perché tu fai pissing sul set, no?

"Allora, sì: a livello di performance faccio il pissing perché è comunque molto richiesto, perché comunque sui set professionali viene ora richiesto e nel privato, sì mi piace"

Ma anche con uno sconosciuto, fai del pissing?

"No, no. Quando lo faccio nel privato, di solito la persona con cui lo faccio ha comunque fatto dei test, per l'epatite c."

Senti, tu mi hai detto che giri alle volte con un vibratore.

"Sì con un plug vibrante"

C'hai la costituzione anche adesso?

“Sì, nel culo”

Ah, dietro! Ma è uno di quelli che si azionano come?

"Sì, ha il telecomando a distanza"

A distanza, quello che hai in mano? Ma dammelo un attimo

"Vuoi provare?"

Sì, si, si. Tutta la vita! Cioè tu in questo momento hai un plug nel culo? Perché ti piace girare con questo plug, giusto?

"Sì perché mi diverto"

Ma signora, che cosa vuol dire? Cioé se adesso io spingo qua, si aziona? Ma lo fai da sola?

"Di solito quando vado in giro con qualcuno, mi diverto a farlo. Da sola è un po'... triste"

Con chi, diciamo un tuo.. scopamico, un amico

"Sì o anche un'amica"

Che aziona il coso. Adesso io lo aziono…

"Sì, lo hai azionato, si sente"

Tipo un tamagotchi. E come si sente, metto potenza uno, potenza due, così?

"Eh, si sente"

Si sente un piccolo rumorino! Ragazzi si sente. Avvicinati al microfono, per favore.

Falla avvicinare, falle avvicinare il culo al microfono. Mamma mia, io che pensavo di aver visto e sentito tutto.

"Forse si sente"

Si si, sente... avvicinati bene, aspetta

"BZZZ... BZZZ BZZZ BZZZ.... BZZZ.... BZZZ BZZZ BZZZ..."

Sembra un telefono, un telefonino.

"BZZZ... BZZZ BZZZ BZZZ.... BZZZ.... BZZZ BZZZ BZZZ..."

Un nokia. C'è un telefono che squilla, stanno chiamando in trasmissione. Una chiamta in arrivo.

"BZZZ... BZZZ BZZZ BZZZ.... BZZZ.... BZZZ BZZZ BZZZ..."

Il plug della signora Sarah Slave, signori! E con questo ragazzi dobbiamo chiudere, Italianiii!!

