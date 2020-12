“IL PACCO DI NATALE” - MORGAN ESCLUSO DA SANREMO PER “SCELTA ARTISTICA” SI SCATENA SUI SOCIAL – “UNA BALLA DI MOZART, È COMICO. LA COMMISSIONE NON HA LE COMPETENZE MUSICALI E NON CREDO ABBIA ASCOLTATO I BRANI” - POI HA SPIEGATO DI AVER DECISO DI PUBBLICARE UN NUOVO ALBUM DI RIARRANGIAMENTI DEL REPERTORIO DELLA MUSICA DAL BAROCCO A RAVEL. “MA QUESTO CREDO CHE UNO CHE SI CHIAMA AMADEUS LO SAPPIA. O NO? CHE RIDERE” – L’ANNO SCORSO LO SHOW ALL’ARISTON E LA FUGA DI BUGO - VIDEO