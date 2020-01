LA SMENTITA DI MONICA SETTA - "LEGGO CHE IO SAREI UNA GIORNALISTA DI 'AREA LEGHISTA' PER CUI GIUNGONO CONTINUE TELEFONATE DA VIALE MAZZINI TESE A GARANTIRMI OSPITATE NEI PROGRAMMI DI PUNTA DELLA RETE. VORREI PRECISARE CHE HO UN CONTRATTO DI ESCLUSIVA CON RAI 1 E… - QUANTO AI GIORNALISTI DI "AREA LEGHISTA" VE NE È SOLO UNO CHE È LA LUCE DELLA NOSTRA RETE CIOÈ ROBERTO POLETTI, BIOGRAFO DI MATTEO SALVINI…"

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-mai-ultimamente-monica-setta-imperversa-raiuno-qualsiasi-ora-223214.htm

Riceviamo e pubblichiamo da Monica Setta

Caro Dago,

monica setta

Leggo che io sarei una giornalista di "area leghista" per cui giungono continue telefonate da viale Mazzini tese a garantirmi ospitate nei programmi di punta della rete. Vorrei precisare che ho un contratto di esclusiva con Rai 1 che comprende anche una rubrica quotidiana di cui sarei autore e conduttore. Non essendoci la rubrica, è stata la rete a chiedermi di partecipare come ospite a tre trasmissioni (Uno Mattina, La vita in diretta e Storie italiane) in modo da saturare il mio contratto.

Mi spiace doverti smentire ma, il capo autore di Uno Mattina Marco Ventura ti potrà confermare come io abbia spesso declinato gli inviti per motivi diversi che spiegherò successivamente. Ho declinato sovente con rammarico della mia amica Eleonora Daniele, anche inviti a Storie italiane che considero un ottimo programma.

monica setta

Quanto ai giornalisti di "area leghista" ve ne è solo uno che è la luce della nostra rete cioè Roberto Poletti, biografo di Matteo Salvini, conduttore ed eccezionalmente autore di Uno mattina. Capisco che io sono bionda e donna, ma cerca altrove le persone che sono in video perché fortemente sostenute. E non essere maligno, anche se fai benissimo il tuo mestiere con ironia e intelligenza: forse i più gettonati (e io non sono tra questi) forse meritano davvero di esserlo. Grazie

poletti monica setta foto di bacco monica setta foto di bacco monica setta

Monica Setta

monica setta tagga i marchi che indossa