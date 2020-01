COME MAI ULTIMAMENTE MONICA SETTA IMPERVERSA SU RAIUNO A QUALSIASI ORA DEL GIORNO, OSPITE FISSA DEI VARI TALK COME ‘STORIE ITALIANE’, ‘VITA IN DIRETTA’? QUALCUNO MALIGNO SPIFFERA CHE NON SAREBBERO TUTTI INVITI ‘SPONTANEI’. PARE CHE PER LA BIONDA GIORNALISTA DI ARIA LEGHISTA ARRIVINO AI CAPI AUTORI DEI VARI PROGRAMMI CONTINUE TELEFONATE DA VIALE MAZZINI…

Come mai ultimamente Monica Setta imperversa su Raiuno a qualsiasi ora del giorno, ospite fissa dei vari talk show come ‘Storie Italiane’, ‘Vita in diretta’ o ‘Buongiorno benessere’? Qualcuno spiffera che non – e sottolineo non - sarebbero tutti inviti ‘spontanei’.

Pare che per la bionda giornalista di aria leghista, già conduttrice di ‘Uno mattina in famiglia’, arrivino ai capi autori dei vari programmi continue telefonate da viale Mazzini per tenerla continuamente in onda e farle fare ‘ospitate’ programmate che le garantiscano un certo numero di puntate. All’inizio i conduttori si sono adeguati ma adesso molti, in pubblico e in privato, manifestano non poco fastidio.

