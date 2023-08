LA SOAP È FINITA, ANDATE IN PACE – È MORTO LO SCENEGGIATORE E PRODUTTORE DAVID JACOBS, CREATORE DI “DALLAS” – AVEVA 84 ANNI E DA TEMPO SOFFRIVA DI ALZHEIMER – LA SOAP OPERA DIVENTATA UN CULT PARTI' NEL 1978 COME UNA MINI-SERIE, MA EBBE UN TALE SUCCESSO CHE ANDO' AVANTI PER 14 STAGIONI E 357 EPISODI, FINO AL 1991 – TRA LE ALTRE PRODUZIONI DI JACOBS CI SONO “CALIFORNIA” (SPIN-OFF DI “DALLAS”), “PARADISE” E “FOUR CORNERS” – VIDEO

(AGI) - E' morto in California all'eta' di 84 anni David Jacobs, sceneggiatore e produttore della soap culto degli anni '80 'Dallas' e del suo spin off 'California' (Knots landing), andate in onda sulla Cbs e sulle emittenti di mezzo mondo. Gli era stato diagnosticato l'Alzheimer ed e' deceduto in seguito a una serie di infezioni.

'Dallas' parti' nel 1978 come una mini-serie in cinque puntate ma ebbe un tale successo che ando' avanti per 14 stagioni e 357 episodi, fino al 1991. Fu una delle prime serie a essere distribuite in quasi tutto il mondo (90 Paesi) con doppiaggi in 67 lingue diverse. Gli episodi piu' famosi rimangono l'attentato a J.R. e quello in cui si svelava il colpevole che fu seguito in America da piu' di 83 milioni di persone, con uno share del 76%. Anche la serie 'California', ambientata in un sobborgo di Los Angeles, e' andata avanti per 14 stagioni sulla Cbs per un totale di 344 episodi, tra il 1979 e il 1993.

(AGI) - Nato a Baltimora, Jacobs inizo' a lavorare scrivendo libri e articoli per il New York Times e riviste come Esquire e Newsweek. Grazie alla sceneggiatura di "In casa Lawrence", in onda su Abc tra il 1976 e 1980, Jacobs aveva ottenuto un contratto la Lorimar Productions dove insieme al giovane dirigente Michael Filerman fu ideata 'Dallas'. Il protagonista era il petroliere J.R. Ewing, interpretato da Larry Hagman.

Jacobs firmo' le prime due stagioni e resto' il consulente creativo di "Dallas" per tutta la durata della serie. Scrisse le prime puntate della serie senza esser mai stato a Dallas: "Pensavo, mi atterro' agli stereotipi e poi ci andro' e li correggero'. Poi ci sono andato e ho capito che mi potevo spingere oltre, c'e' qualcosa della citta' e dei suoi abitanti che puo' essere definita stravagante ma non e' mai ostentazione".

'Dallas' era stata rifatta nel 2012 ma con critiche contrastanti e la serie ando' in onda 'solo' per tre stagioni. Sempre per la Cbs, Jacobs ha anche co-creato "Paradise", un western andato in onda per tre stagioni (1988-91), e ha creato "Four Corners".

