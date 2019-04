LA SOAP PRATI-CALTAGIRONE SI ARRICCHISCE CON LE FOTO! È LUI IL FINTO MARK? QUESTE IMMAGINI FURONO INVIATE AD ALESSIA BAUSONE E A UN'ALTRA VITTIMA DALL'INESISTENTE COSTRUTTORE (DIETRO AL PROFILO C'ERANO IN REALTA' PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO) - MA ROBERTO ALESSI DICE CHE LE AGENTI GLI HANNO MOSTRATO LA FOTO DI ''UN BIONDINO''. MENTRE ''FANPAGE'' RACCONTA COME LA PRATI FACESSE VEDERE AGLI AMICI LE IMMAGINI POSATE DI UN MODELLO STRANIERO. E A NOI QUESTO NON SEMBRA NÉ BIONDINO NÉ UN MODELLO IN POSA! - STASERA A ''LIVE - NON È LA D'URSO'' CI SARÀ L'INTERVISTA A DAGO ED ELIANA MICHELAZZO. SVELERÀ L'ARCANO? AH SAPERLO…

DAGONOTA - Le foto che vedete sono state inviate a Dagospia da Alessia Bausone la settimana scorsa, allegate all'email in cui denunciava che Mark Caltagirone non era mai esistito, ma era un personaggio creato a fini pubblicitari da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due agenti di Pamela Prati. Ecco cosa ci scriveva l'esponente del Pd calabrese:

Sono stata contattata su Messenger da un profilo dal nome "Marco Caltagirone" per due settimane a gennaio 2018 in maniera amichevole e cordiale, ma capii subito che l'unico fine fosse quello di screditare Wanda Ferro ai miei occhi, in quanto sua avversaria politica. Mi narrava della loro relazione, del figlio Sebastian Caltagirone preso in affido insieme e con un tumore alla laringe e del fatto che Wanda fosse una madre affidataria anaffettiva, affetta da dipendenze e che pensava solo alla carriera politica.

Insomma, mi ha prospettato un quadro atto solo a sminuirla, presumo in vista delle imminenti elezioni politiche che l'avrebbero vista candidata. Successivamente, interagendo per il tramite di conoscenze comuni, ho scoperto la verità sull'inesistenza di Mark o Marco Caltagirone, personaggio creato a fini pubblicitari da Aicos Management e da Eliana Michelazzo, che a sua volta si inventò anni fa di essere la fidanzata di tale Simone Coppi, a suo dire parente del noto avvocato e professore Franco Coppi. Un meccanismo rodato quello di utilizzare cognomi noti per creare relazioni pubbliche sulle quali far marciare il gossip.

Proprio alla luce del fatto che si trattava di un profilo falso, quelle foto non le abbiamo pubblicate, perché probabilmente appartenevano a qualcuno che con questa storia non c'entra nulla. Oggi però tornano di attualità, perché Roberto Alessi nell'editoriale pubblicato nel numero di ''Novella 2000'' appena uscito dice che Pamela Perricciolo gli ha mostrato le foto del presunto Mark Caltagirone, definito ''un bell'uomo, biondino''. Mentre ''Fanpage'' nel suo articolo in cui si concentra sulle parentele della Perricciolo, dice che

La Prati avrebbe mostrato agli amici una sola foto del futuro sposo, che però sembrerebbe essere tratta da un servizio posato di un modello straniero… nel corso delle ricerche effettuate dalla polizia postale dopo una serie di denunce, sia emerso che le immagini presenti, e poi rimosse, sul profilo Facebook di Rebecca Caltagirone – l’unico a essere ancora attivo mentre scriviamo questo articolo – appartengano in realtà a una bambina di 6 anni, figlia di un avvocato di Cagliari

Ora, a noi non sembra che il soggetto delle foto ricevute da Alessia Bausone sia ''biondino'', né tantomeno un modello straniero in posa. Sembrano foto prese da qualche profilo social di un quarantenne moro/sale e pepe che si è scordato la protezione solare.

Queste foto tornano di attualità anche perché nel comunicato stampa di ''Live - Non è la D'Urso'' che annuncia la puntata di stasera si parla di misteriose foto di Mark Caltagirone. In onda andrà anche l'intervista a Roberto D'Agostino che parlerà del caso Prati...

E nei corridoi Mediaset mormorano che il settimanale ''Pomeriggio5'' in edicola da domani avrebbe in prima pagina le immagini di Pamela e Mark…ma con la faccia di lui pixellata!!!

Il mistero ormai non è più un mistero: Mark Caltagirone non esiste, i suoi figli in affidamento neppure, e la bufala del trio Pamela-Pamela-Eliana è ormai svelata. Il vero spettacolo che ci tiene incollati alla poltrona è capire come ne usciranno le tre, che si stanno incartando tra malori della soubrette, Mark che sta a Toronto, no a Dubai, anzi a Bonifacio, e la famigerata esclusiva a ''Verissimo'', pagata (in anticipo?) 30mila euro…

Dall'articolo di Roberto Alessi per www.novella2000.it

Viene perfino il dubbio che un uomo che non ha mai lasciato traccia dietro di sé, possa usare un nome d’arte, ed è magari per questo che non esiste di lui una foto, un documento. «A me risulta che si chiami proprio così», dice la Perricciolo, «vuoi vedere una sua foto?». «Certo», rispondo. Così, lei inizia a far scorrere le immagini sul suo IPhone. Vedo i bambini che Pamela Prati e Mark avrebbero avuto in affido fin prima delle nozze, Sebastian, 11 anni, è splendido, Rebecca, 6, da mangiare di baci. C’è Pamela, fotografata sempre sola, e c’è lui. È un bell’uomo, biondino, capello corto, sorriso accattivante e bianco splendente. «Girami la foto», le chiedo. «Non posso: lui è troppo riservato».

Dall'articolo di Stefania Rocco per "Fanpage.it"

Altro fatto fondamentale, questa volta applicabile solo al caso di Pamela Prati: l’unica firma di Mark Caltagirone mai apposta, e verificabile, è quella che appare sulla promessa di matrimonio tra la showgirl e il sedicente imprenditore, promessa registrata a Toronto, città nella quale la Perricciolo avrebbe altri parenti.

La Prati avrebbe mostrato agli amici una sola foto del futuro sposo, che però sembrerebbe essere tratta da un servizio posato di un modello straniero. Nemmeno le stories che posta sul suo profilo Instagram corrispondono al vero. Quando la Prati scrive di essere a cena con Caltagirone è, in realtà, al tavolo con alcune amiche di agenzia, Perricciolo e Michelazzo comprese. La stessa Eliana utilizza il medesimo espediente per fingere di essere fuori insieme al "marito" Simone Coppi, che non esiste. Il professor Franco Coppi non ha alcun figlio che si chiama Simone.

Pare inoltre che, nel corso delle ricerche effettuate dalla polizia postale dopo una serie di denunce, sia emerso che le immagini presenti, e poi rimosse, sul profilo Facebook di Rebecca Caltagirone – l’unico a essere ancora attivo mentre scriviamo questo articolo – appartengano in realtà a una bambina di 6 anni, figlia di un avvocato di Cagliari. Tali foto sarebbero state rubate e poi utilizzate per accreditare l’esistenza della seconda figlia affidata al sedicente Mark.

