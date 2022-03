LA SOAVE ESTATE DI RAI1 – DAVIDE MAGGIO RIVELA I NUOVI CONDUTTORI DELLA NUOVA EDIZIONE DI “UNOMATTINA ESTATE”: ALLA GUIDA DEL PROGRAMMA CI SARANNO MASSIMILIANO OSSINI E LA GIORNALISTA DEL TG1 MARIA SOAVE, ALLA PRIMA ESPERIENZA IN UN CONTENITORE TELEVISIVO COSI' AMPIO – SFUMA IL NOME DI GIORGIA CARDINALETTI, CHE INVECE SEMBRAVA LANCIATISSIMA VERSO LA CONDUZIONE…

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

massimiliano ossini 6

La nuova edizione di UnoMattina Estate ha la sua coppia di conduttori. Dopo Alessandro Baracchini e Giammarco Sicuro, conduttori, che rispettivamente nel 2020 e nel 2021 avevano affiancato Barbara Capponi, il contenitore mattutino della rete ammiraglia Rai si prepara a un cambio di conduzione. Sia sul fronte Rai1, sia su quello del Tg1. Ecco chi guiderà la trasmissione.

maria soave 6

La nuova coppia di UnoMattina estate sarà composta da Massimiliano Ossini e dalla giornalista del Tg1 Maria Soave. Per primi, proprio su queste pagine, vi avevamo anticipato il nome del conduttore Rai protagonista di Linea Bianca e dell’esperimento di Kalipé in prima serata su Rai2. Mancava però un tassello a completare la coppia e, ancora una volta, siamo noi ad aggiungerlo. si tratta della giornalista lucana – classe 1976 – caposervizio della redazione interni a Tg1 e volto dell’edizione delle 13.30 del notiziario.

maria soave 4

Per lei, sarà la prima volta alla guida di un contenitore televisivo ampio come quello di UnoMattina Estate. Per Ossini, invece, si tratterà di un ritorno: il conduttore, infatti, aveva già guidato il programma – proprio nella sua versione estiva – nel 2018 insieme a Valentina Bisti. Sfuma dunque il nome di Giorgia Cardinaletti, che in un primo momento era considerata in pole position per la trasmissione che terrà compagnia al pubblico di Rai1 nelle mattinate dei mesi più caldi.

GIORGIA CARDINALETTI

Maria Soave si occuperà della parte più improntata alla stretta attualità e alle notizie del giorno. Ossini avrà invece in gestione lo spazio delle “soft news”. Tale separazione, come vi avevamo già raccontato, si renderà particolarmente marcata nella prossima edizione stagionale di Uno Mattina, che subirà un vero e proprio sdoppiamento.

massimiliano ossini 1 maria soave 2

maria soave maria soave 7 maria soave 1 maria soave 5 massimiliano ossini 4 maria soave 3 massimiliano ossini 2 massimiliano ossini 3 massimiliano ossini 5