SOCCORSO GIEFFINO A TA-ROCCO - “LE CRITICHE A CASALINO? INVIDIA. ALLA GENTE RODE IL CULO, NON VEDONO L’ORA DI BUTTARTI MERDA ADDOSSO” - LA "GATTAMORTA" MARINA LA ROSA CORRE IN DIFESA DEL SUO ROCCO-BELLO, CHE LE CIUCCIAVA L'ALLUCE AL GRANDE FRATELLO: "HO LETTO I GIORNALI E NE VIENE FUORI IL PROFILO DI UN QUASI IMBECILLE” - FURIA SELVAGGIA: “AMMAZZA OH. QUELLI CHE FINO A IERI CHATTAVANO CON CASALINO CHE MANCO CON LA FIDANZATA OGGI RESUSCITANO PERFINO I SUOI VIDEO AL GRANDE FRATELLO. CHE STAMPA EROICA”

Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i suoi video al grande fratello. Che stampa eroica. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 4, 2021

TAPIRO A ROCCO CASALINO

Da liberoquotidiano.it

Marina La Rosa corre in difesa di Rocco Casalino. I due hanno condiviso un'esperienza televisiva: il Grande Fratello. E nei giorni in cui il premier Giuseppe Conte si appresta a lasciare Palazzo Chigi, il suo portavoce viene preso di mira. "Sto leggendo tante cose assurde, ho letto i giornali stamattina, e ne esce il profilo di una persona quasi imbecille.

Rocco Casalino Marina La Rosa

ROCCO CASALINO MEME

La verità è una: alla gente gli rode il c**o, purtroppo non mi viene un francesismo per tradurre il concetto". L'attrice, da sempre vicina a Casalino, non le manda di certo a dire e all'Adnkronos rincara la dose: "Purtroppo le persone, appena si presenta l'occasione di parlare, non fanno minimamente appello all'intelligenza, anzi: non vedono l'ora di buttarti la m**a addosso".

Per Marina La Rosa le critiche arrivate all'ex capo ufficio stampa sono frutto dell'invidia. "Dal giornalista all'ultimo st*** della terra, si alzano per sparare a zero, soprattutto su persone come lui". Una persona "intelligente", la definisce invece l'amica, "altrimenti non sarebbe arrivato a ricoprire quella carica così importante, che non era solo di semplice portavoce, ma era una carica di grande fiducia di cui godeva da parte del presidente Conte".

Rocco Casalino Marina La Rosa

rocco casalino ciuccia il piede di Marina La Rosa al Grande Fratello

Non manca poi la domanda sul presidente del Consiglio che deve dire addio alla carica dopo lo strappo di Matteo Renzi: "È andata come è andata, ma faccio presente che c'è una crisi in corso, una pandemia, l'ultima è stata la peste. Qualunque persona ci fosse stata al governo sarebbe stata in crisi, e Conte ha gestito la situazione nel migliore dei modi. Rocco ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto benissimo fino all'ultimo". Un commento che in molti non condividerebbero. Infatti sull'operato del premier e del suo fedelissimo l'opinione pubblica non si divide. Per tutti la gestione dell'emergenza sanitaria ed economica è stata un vero disastro.

