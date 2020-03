DALLA COREA DEL NORD FINO ALLA GROENLANDIA: QUALI SONO GLI STATI CHE ANCORA NON DICHIARANO CASI DI CORONAVIRUS – UN CASO IN TURCHIA. ANKARA DA QUANDO E’ INIZIATA LA CRISI NON HA FORNITO ALCUN DATO SULL’EPIDEMIA. INOLTRE NON SONO PREVISTE PARTICOLARI MISURE CONTENITIVE ALL’INTERNO, NONOSTANTE IL PAESE SIA MOLTO VICINO ALL’IRAN, TEATRO DI UNO DEI FOCOLAI PIÙ GROSSI. MANCANO POI ALL’APPELLO MOLTI STATI AFRICANI...