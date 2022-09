SODOMIZZATO DAL PADRE BIOLOGICO A 2 ANNI E IN PUBERTÀ DAI PRETI, PICCHIATO DAL PADRE ADOTTIVO ULTRARELIGIOSO, A 16 ANNI ERA VAGABONDO IN STRADA, ENTRANDO E USCENDO DAL RIFORMATORIO E POI E’ DIVENTATO AXL ROSE, LEADER DEI GUNS ‘N ROSES - BARBARA COSTA: “NELLA SUA ASCESA, SI AMMASSANO SOLDI, E VILLE PACCHIANE, GROUPIE CACCIATE SE FANNO SOLO ORALE, E DROGA A QUINTALI E CATTIVA, MAGHE E SANTONE E CON MOGLI TOP MODEL DA CUI DIVORZIA DOPO 48 ORE. AXL ERA SCHIAVO DI TURBE SUE, DI ATTACCHI DI PANICO SUOI, TAVOLI ROVESCIATI SUI SUOI GUNS CHE SI FACEVANO TROPPO DI EROINA” - LA NUOVA EDIZIONE DEL LIBRO “AXL. LA BIOGRAFIA DEL LEADER DEI GUNS N' ROSES", DI KEN PAISLI

Barbara Costa per Dagospia

Se vuoi scoprire come 5 musicisti scoppiati, e con la faccia da delinquenti, 5 cani randagi, sudici e malandati, e col testosterone a mille, capaci di far sesso con qualsiasi cosa si muova, drogarsi senza un domani e di roba pesante, membri di una band “mina rock pronta a farti saltare in aria”, una band oggi e per sempre sull’Olimpo e nella storia della musica, band da sold out e nel 2022, una band che abbina le guns con le rose e che però a prima battuta volevano dar nome AIDS se non fosse stato per il diniego del loro front-man, tipaccio dell’Indiana di nome W. Axl Rose, dai capelli rosso fragola e dio lo sa se bello, più bello di un dio…

…ma uno dai modi sinistri e pericolosi, un pazzo disadattato che odia le sue origini, perché sodomizzato dal padre biologico a 2 anni e in pubertà dai preti, e picchiato dal padre adottivo ultrareligioso, con la madre che ne se sbatteva e glielo lasciava fare… uno così venuto su con idee storte in generale e sulle donne in particolare, e devianze, e problemi caratteriali, e comportamentali, a 16 anni vagabondo in strada, entra e esce dal riformatorio, ma in galera ci va pure da rockstar egomaniaca visionaria urlante e calciante per crisi emotive che lo attirano a derive selvagge… amico, se ti piace e ne vuoi tanto conoscere, divorati "AXL. La Biografia del Leader dei Guns N' Roses", di Ken Paisli, NEW EDITION!!!

Vuoi davvero farcela? Sfondare con la tua musica? Il tuo suono è f*ttutamente nuovo, malato, rabbioso, come quello dei Guns e di più? E allora, mio caro, devi essere pronto a uccidere. Lo sapresti fare? OK, metaforicamente, ma uccidere ogni convenzione con la vita normale quello sì: sputa su ogni rassicurante privilegio della tua esistenza borghesuccia e caruccia fondata su agio e buffetti di mammina e papino, e cerca di capirlo subito, che non ci sono compromessi possibili.

Sacrifica tutto, e tutti, e metti sull’altare cioè in conto che Axl e soci, prima di diventare tra le band più famose sulla Terra, e starci, su quel tetto, tuttora e imperituri, a milioni di dischi venduti (VERI!) e bada, pur non incidendo una hit da decenni… sai che bisogna affrontare, e solo per iniziare? In 5 campare con 3 dollari al giorno, che interi ti sfondi per sugo liofilizzato e biscotti e un paio di bottiglie di vino a buon mercato.

Squallore e piattole, e nient’altro in tasca, se non spiccioli sacri e racimolati per la benzina di un furgone scassato che t’abbandona a notte fonda sperso a fare autostop a camionisti amfetamizzati, che ti portano a concerti che tieni davanti a 10 spettatori, 13 se ti va di lusso, e quando hai finito dormi a terra, sull’attrezzatura se no te la rubano, sul pavimento del locale, e solo se stai simpatico al proprietario. Mangi quando capita e cosa ti capita, e persino cipolle, crude, e ti lavi, se vuoi, nelle stazioni di servizio.

Quando la ruota comincia a girare a tuo favore, con la band dividi droghe e rogne e palchi e primi contratti e spogliarelliste performer in scena poi in sala d’incisione sc*pate per gemiti e orgasmi corredo di "Rocket Queen", e smistate a p*ttane a 20 dollari per servizio completo, e suoni e tirati e stradaioli e sudati, e aghi e eccessi, e ego spropositati dall’eroina annientati, per marcare un rock tuo e sporco contro rivali patinati. E in tal modo distruggerli. A 6 mesi dall’uscita "Appetite for Destruction", disco di debutto dei Guns N' Roses, segna 9 milioni di copie vendute: “I Kiss mi fanno una p*ppa!!!”, dà di matto Axl Rose, e tutti gli altri “che mi succhino l’uccello!!!” quando gli album dei Guns in Top Ten diventano due.

Si ammassano soldi, e ville pacchiane, groupie cacciate se fanno solo orale, e droga a quintali e cattiva, overdosi ma non per Axl, serrato in un suo universo in case con mobili neri e pareti nere e armi. Axl vi si chiude con maghe e santone e con mogli top model da cui divorzia dopo 48 ore. Axl viaggia separato dalla sua band tossica, lui schiavo di turbe sue, di attacchi di panico suoi, tavoli rovesciati sui suoi Guns che “ballano troppo con Mr. Browstone” (l’eroina), e per questo il batterista è licenziato e rimpiazzato con uno che si fa di cocaina. Lo credi sufficiente? No, ché dalla vetta puoi solo precipitare. Non c’è scampo.

Contro ogni logica nascono "Use Your Illusion", I e II, due album mastodontici, separati, ma fuori in contemporanea, come Axl pretende, e sono nuovi milioni, di vendite, e in banca, e Axl ascende a capo indiscusso dei Guns, dittatore per contratto, firmato dagli altri, incluso Slash, i Guns che sono tanto Slash, le sue chitarre, dure, lorde del suo sangue, Slash che a un certo punto… se ne va. Tradisce Axl con Michael Jackson!

E i Nirvana fregano ai Guns il primo posto in classifica, (“tu, Cobain, preferisci chiudere la bocca a quella p*ttana di tua moglie, o finire sbattuto per terra???”) e però col grunge i Guns sembrano superati, i Guns che, senza Slash, sono Axl ovvero non sono più i Guns. Salire su un palco diviene un andare all’inferno.

Axl ne scende per entrare in aule di tribunali dove gli fanno il mazzo ex manager, ex membri dei Guns N' Roses, ex mogli che si ricordano di essere state vessate in coiti bondage. 17 lunghi anni ad annunciare un nuovo album… Più altri tre per una telefonata con Slash che riallaccia una storia, un sound e una band. 20 anni di silenzio e una telefonata (complice la santa pazienza di Duff, il bassista dei Guns) e si ricomincia. Con una differenza: Axl non si presenta più ai concerti con ore di ritardo. Ora è puntuale.

E in pace coi suoi demoni. Spero li abbiate visti, i Guns, quest’estate. Chiunque rinfacci a Axl Rose di esser vecchio, grasso, senza voce, che si f*tta!!! E che allo specchio si guardi per primo, la sua vita di delusioni e sfighe a chiudergli la realtà in un cerchio stretto.

Axl Rose non merita torti. È un gran sopravvissuto al tritacarne del rock, e a sé stesso. Certo, non ha più 20 anni. Nemmeno io. Il passato non torna, e meno male, ché ogni passato si porta con sé anche parecchia m*rda. Noi siamo vivi e siamo (ancora) qui. Chi biasima Axl diverso… si sturi le orecchie, e gli baci il c*lo.

(Ken Paisli, "AXL. La Biografia del Leader dei Guns N' Roses", Il Castello Editore, Nuova Edizione, dal 28 settembre).

