1 apr 2020 16:34

SOFFIATORI DI SOFFIATORI DI RIVOLTE - ''LA VERITÀ'': ''QUANDO NOI SCRIVIAMO CHE AL SUD SI FOMENTANO RIVOLTE, SULLA PRIMA PAGINA DEL 'FATTO QUOTIDIANO' DICONO CHE SIAMO IRRESPONSABILI PERCHÉ SECONDO IL SINDACO DECARO NON C'È NESSUN TUMULTO. POI IERI SULLO STESSO GIORNALE IN PRIMA C'È IL TITOLO 'PICCIOTTI, ASSALTIAMO SUPERMARKET E POLIZIA'. MA QUESTO NON È 'INCORAGGIARE GLI ALTRI A PROVARCI', COME DICEVA TRAVAGLIO''?