UN SOGNO CHIAMATO SCARLIT SCANDAL - I SUOI VIDEO HANNO CENTINAIA DI MILIONI DI VISUALIZZAZIONI, HA VINTO L’OSCAR DEL PORNO COME “MIGLIORE NOVITÀ”, UN METRO E CINQUANTA E UN CORPO GENUINO - BARBARA COSTA: “HA 22 ANNI E SI MUOVE A SUO AGIO SUI SET, SI CIMENTA ANCHE IN BDSM A FARSI CASTIGARE - E’ ANCHE ASTUTA E DISINVOLTA SUI SOCIAL. NELLA MENTE DI QUESTE NUOVE PORNOSTAR 20ENNI, E IN QUELLA DEI LORO AGENTI, IL LAVORO E I SOCIAL DEVONO MUOVERSI DI PARI PASSO…” - VIDEO + FOTO

Barbara Costa per Dagospia

La vogliono, la cercano, la desiderano. Soprattutto la guardano. I suoi video sommano cliccate a milioni – 234 ora che scrivo – e sono in vorticosa e continua crescita, in particolar modo negli ultimi mesi. Cioè da quando Scarlit Scandal ha vinto l’Oscar del Porno quale miglior novità 2021. Un esserino di 45 kg per poco più di un metro e 50, di 22 anni di vitalità contagiosa, e un corpo genuino, "vergine" a ogni lievissimo ritocco. Eccola qua, Scarlit Scandal. Una forza della natura. Si blatera tanto sui mali dei social, ma i social hanno molti lati positivi.

Li vogliono Dio sa come legiferare, frenare, e però, senza i social, non avremmo tali grazie alla grazia del porno! Scarlit Scandal, nata a Fort Pierce, Florida, seguiva via social le pornostar, alla stregua di (quasi?) ogni adolescente. E pornostar potenze social, influencer al pari di modelle, cuochi, campioni dello sport. Scarlit ambiva a diventare come quelle ragazze poco più grandi di lei. Questa è la realtà odierna, cari genitori, spero ne siate al corrente. Il porno è show non mainstream solo per chi ragiona jurassicamente: cosa si crede, che dietro i migliaia (OK, milioni) di follower che seguono le star del porno, si celino solo single tristi e vogliosi!? C’è gente normalissima e comunissima, di ogni età e ceto, e ci sono pure gli adolescenti.

scarlit scandal oscar del porno 2021

Lascio agli altri giudizi in merito, io dico che dopo il diploma Scarlit ha contattato via mail l’agenzia porno "Motley Models", inviandogli alcune sue foto acqua e sapone. Scarlit mai avrebbe immaginato che dopo 48 ore il suo smartphone avrebbe squillato e dall’altra parte vi fosse Dave Rock, il boss di Motley Models, in persona!

Pronto a offrirle biglietto, e alloggio e chance di lavorare per lui. Ma Scarlit Scandal è come la maggioranza dei 20enni di oggi: furbi, svegli, non quei morti di sonno che ti mostrano quotidiani e TV! Scarlit non ha accettato, non ha detto no, ma si è presa un mese per pensarci. E dopo un mese è volata a Los Angeles, ha girato un porno soft da solista, e poi se ne è tornata a casa sua. Pian piano ha preso forza e consapevolezza di volerlo fare, il porno, dimostrando maturità e sicurezza di sé che le generazioni precedenti si possono a malapena sognare.

scarlit scandal 19

A chi segue il porno con attenzione, con passione, nome e corpo di Scarlit Scandal non passa inosservato. Sebbene il suo debutto porno segni marzo 2019, in questi due anni le scene girate da Scarlit non sono state tantissime, e ponderate. Scarlit non è solo una pornostar in fieri: è un brand. Che crea e commercializza la propria immagine avendone il completo ed esclusivo controllo.

Il corpo di Scarlit si muove a suo agio sui set porno, in lesbian e in scene etero dove seduce, e si cimenta in BDSM a farsi castigare (e specie da Jake Adams, suo collega e fidanzato reale), ma pure si mostra astuto e disinvolto sui social. Nella mente di queste nuove pornostar 20enni – e in quella dei loro agenti – porno e social devono muoversi di pari passo, in alleanza, e nel rispetto delle regole "caste" che i social impongono. Il porno cambia la società, ci viaggia insieme, ma in influenti aspetti la anticipa: Scarlit è tra le pornostar che più lavorano in realtà aumentata. Interesse ha riscosso il porno "Wanna Cum Shopping", dove ogni spettatore da casa, col visore VR, si gode in porno realtà virtuale 4 ragazze, tra cui Scarlit, che si rivelano delle giocose ladre…

scarlit scandal onlyfans

Dopo l’Oscar, ogni possibile strada del porno è aperta a Scarlit. Sta a lei seguire quella più giusta. Lei sta emergendo dal gruppo di porno-coetanee quali Abella Danger, Autumn Falls, Martina Smeraldi, Daisy Taylor. Tutte assatanate, pronte a prendersi il posto di pornostar 30enni ai loro occhi "anziane". E queste fiere 20enni dimostrano una tempra diversa, sono sicure di sé anche più delle millennial, certo non hanno più nulla in comune con le pornostar di una volta. È un bene, non ci sono dubbi. Titubanze zero. Per una concorrenza parimenti spietata al loro interno.

scarlit scandal avn magazine 1

Tra di loro. Lotta che non appare, se non in quella di corpi, nudi, e seni e braccia e gambe che si incrociano a lunghi scissoring, a battaglia di rimming il più adescante, magari in piscina, magari in bikini, magari tra due porno-sirene come Scarlit Scandal e Autumn Falls. Merita più di una sosta il loro porno…"acquatico". Non sembrano amarsi per davvero, seppur dentro e fuori dai set (e sui social) si contendano feroci la palma di prossime numero uno? E se ti rivelassi che in questo loro porno bagnato e ferino, inalante sesso appiccicoso, gliel’hanno fatto girare in una piscina dall’acqua se non fredda, riscaldata poco e niente…!?

