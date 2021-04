7 apr 2021 10:48

SOGNO O SONDAGGIO! NICOLA PIEPOLI A TUTTO SESSO A “UN GIORNO DA PECORA”: “DA UN’INDAGINE FATTA COI MIEI AMICI E’ EMERSO CHE IN MEDIA SI HANNO 4000 RAPPORTI SESSUALI NELLA VITA. E IN UN ANNO? UN CENTINAIO” – A 85 ANNI IL SONDAGGISTA, CHE NON ERA ANCORA STATO VACCINATO, RIVELA: “MI VACCINERANNO SABATO MATTINA PER FORTUNA. CON QUALE SIERO? NON ME NE FREGA NULLA”

-