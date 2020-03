17 mar 2020 13:36

SOLIDARIETÀ O RIPICCA? - ''UOMINI E DONNE'' IERI NON È ANDATO IN ONDA, ANCHE SE MEDIASET AVEVA PUNTATE REGISTRATE PER COPRIRE L'INTERA SETTIMANA. COME MAI? SECONDO ''DAVIDE MAGGIO'' SAREBBE PER SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DI BONOLIS, LE CUI PUNTATE GIÀ PRONTE NON VENGONO TRASMESSE - GLI INTROITI PUBBLICITARI STANNO A ZERO MENTRE GLI ASCOLTI VOLANO COMUNQUE: LE TV PREFERISCONO TENERSI LE NUOVE PUNTATE PER QUANDO TORNERANNO A SPENDERE GLI INVESTITORI