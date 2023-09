SOLO ALBERTO ANGELA PUÒ PERMETTERSI DI PARLARE DI BISESSUALITÀ IN PRIMA SERATA SU RAI1 – DURANTE L'ULTIMA PUNTATA DI “ULISSE-IL PIACERE DELLA SCOPERTA”, IL CONDUTTORE SI È SOFFERMATO SULL'AMORE LIBERO NELL'ANTICA ROMA: “LE REGOLE ERANO DIVERSE, L’AMORE ERA VISSUTO IN MODO LIBERO, NON C’ERANO LE CATEGORIE OMO, ETERO O BI. L’UOMO ROMANO CULTURALMENTE ERA BISESSUALE. UN IMPERATORE COME CLAUDIO, CHE ERA ETERO, ERA VISTO IN MODO UN PO’ STRANO…” – VIDEO

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

alberto angela - ulisse il piacere della scoperta

Alberto Angela e l’amore libero nell’antica Roma, «una cosa giustissima» dice il conduttore in un passaggio della lezione sul tema della bisessualità, nella puntata di ‘Ulisse-Il piacere della scoperta’ andata in onda il 28 settembre in prima serata su Rai 1. Al tempo dei romani , dice Angela, «Le regole erano diverse, l’amore era vissuto in modo libero, non c’erano le categorie omo, etero o bi... C’era l’amore, che doveva essere vissuto in modo naturale, bello... una cosa giustissima».

Poi Angela conclude dicendo: «L’uomo romano culturalmente era bisessuale. Un imperatore come Claudio, che era etero, era visto in modo un po’ strano, come una sorta di eccezione in questa società. Giulio Cesare era bisessuale».

alberto angela - ulisse il piacere della scoperta il sesso nell antica roma il sesso nell antica roma il sesso nell antica roma alberto angela - ulisse il piacere della scoperta alberto angela - ulisse il piacere della scoperta alberto angela - ulisse il piacere della scoperta