SOLO IL 3,7% PER IL DOC FERRAGNI: LE SUE FAN LO AVEVANO GIÀ VISTO AL CINEMA O SU AMAZON (INTERVISTA CON LA VENTURA: 4,1%) - LA FICTION CON GASSMANN (19,5%) - IL ''GF VIP'' VA MEGLIO IL LUNEDÌ (18,7%) - LE ''IENE'' SU SCARCELLA (7,7%) -IACONA (5,8%) - PORRO (5,8%) - MORENO (4%), PALOMBA (5,8-5,5%), GRUBER (7,7%) - E.DANIELE (17,9-15,6%) - CLERICI (13,7%), ''FORUM'' (17,5%) - MAGGIONI (9,9%), COSTANZO (4,5%) - LUNDINI (2,3%)

Nella serata di ieri, lunedì 12 ottobre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Io Ti Cercherò ha conquistato 4.649.000 spettatori pari al 19.5% di share (nel dettaglio primo episodio: 4.945.000 – 19%; secondo episodio: 4.370.000 – 20.2%). Su Canale 5 – dalle 21.28 all’1.10 - Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 1.347.000 – 25.7%). Su Rai2 – dalle 21.26 alle 23.01 – Chiara Ferragni – Unposted ha interessato 918.000 spettatori pari al 3.7% di share.

A seguire Fenomeno Ferragni, con Simona Ventura, ha raccolto 664.000 spettatori e il 4.1%. Su Italia 1 – dalle 21.25 all’1.15 - Le Iene presentano: Do you know Mirko Scarcella? ha intrattenuto 1.343.000 spettatori con il 7.7% (anteprima di 8 minuti: 1.041.000 – 3.8%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.419.000 spettatori pari ad uno share del 5.8% (presentazione 10 minuti: 1.193.000 – 4.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.084.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy 16 ha registrato 610.000 spettatori con uno share del 2.5% (presentazione di 15 minuti: 752.000 – 2.8%).

Su Tv8 il finale della terza stagione di Gomorra segna 600.000 spettatori con il 2.5% (nel dettaglio primo episodio: 542.000 – 2.1%, secondo episodio: 663.000 – 3%). Sul Nove Hitman – L’Assassino ha raccolto 397 .000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 Contract to Kill segna 473.000 spettatori e l’1.9%. Su Rai4 Daredevil registra 170.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai5 il debutto della nuova stagione di Nessun Dorma, con Massimo Bernardini, ha ottenuto 69.000 spettatori e lo 0.3%. Su Rai Movie Hostiles – Ostili raggiunge 520.000 spettatori con il 2.2%. Su Sky Cinema 1 Un Figlio di Nome Erasmus segna 221.000 spettatori e lo 0.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Corsi stacca Papi.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.975.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.816.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.100.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.120.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre raccoglie 1.260.000 spettatori con il 4.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.804.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.531.000 individui all’ascolto (5.8%), nella prima parte, e 1.491.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.072.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 569.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 679.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 368.000 spettatori pari all’1.4% (Finale: 447.000 – 1.6%).

Preserale

Cuochi di Italia – All Stars debutta con l’1.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.073.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.594.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.177.000 spettatori (14.6%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.810.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 746.000 spettatori (4.1%), Castle segna 1.161.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 CSI: NY ha ottenuto 536.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.306.000 spettatori con il 15.4%. Blob segna 1.030.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 930.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 125.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 181.000 spettatori (share dell’1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raccoglie 310.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Vince Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 878.000 telespettatori con il 16.1%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.054.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.043.000 spettatori (17.5%), nella prima parte, 1.079.000 spettatori nella seconda parte (18.5%) e 937.000 spettatori (15.7%) nei Saluti in onda dalle 10.41 alle 10.48. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 144.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 195.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Rai3 Agorà convince 516.000 spettatori pari all’8.6% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 361.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 159.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 203.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 209.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 45.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mezzogiorno

Il TG3 delle 12 al 12.8%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.106.000 spettatori con il 15.6%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.676.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.620.000 telespettatori con il 17.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 409.000 spettatori con il 5.4%, nella prima parte, e 848.000 spettatori con il 7.4%, nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 330.000 spettatori con il 3.9%. Grande Fratello Vip 5 segna 826.000 spettatori con il 5.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.043.000 spettatori con il 6.5% (Extra: 855.000 – 5.4%).

Su Rai3 Elisir ha interessato 548.000 spettatori con il 7.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.278.000 spettatori (12.8%). Quante Storie ha raccolto 852.000 spettatori (6.2%). Passato e Presente segna 623.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 83.000 spettatori con l’1.1%, nella prima parte, e 227.000 spettatori (1.8%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 596.000 (3.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 359.000 spettatori con share del 5% nella prima parte, e 548.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni Mattina Dopo il TG ha raccolto 113.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Pomeriggio

Bene Il Paradiso delle Signore (che sfiora i 2,2 milioni) e Beautiful (oltre i 3 milioni).

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.676.000 spettatori pari al 12% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.182.000 spettatori con il 18.7%. Il TG1 ha informato 1.552.000 spettatori (14%) mentre TG1 Economia ha raccolto 1.559.000 spettatori (13.9%). La Vita Diretta ha raccolto 1.917.000 spettatori con il 15.8% (presentazione: 1.571.000 – 14.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.061.000 spettatori con il 19%. Una Vita ha convinto 2.865.000 spettatori con il 18.9% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.973.000 spettatori con il 22.4% (finale: 2.415.000 – 20.2%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.212.000 spettatori con il 19.2%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.893.000 spettatori pari al 17% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.744.000 spettatori (15.6%), nella prima parte, a 1.797.000 spettatori nella seconda parte (14.3%) e a 1.711.000 spettatori (12.5%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Squadra Omicidi Istanbul ha raccolto 434.000 spettatori con il 3%. Un Caso per Due ha ottenuto 350.000 spettatori con il 2.9%. Resta a Casa e Vinci ottiene 241.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 806.000 spettatori (5.3%), nel primo episodio, 875.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio e 748.000 spettatori (5.4%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 503.000 spettatori (4%). Friends ha appassionato 321.000 spettatori con il 2.9%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 250.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.975.000 spettatori con il 19.2%.

Il Commissario Rex ha appassionato 750.000 spettatori pari al 6%. Aspettando… Geo ha registrato 870.000 spettatori con il 7.8%. Geo ha raccolto 1.432.000 spettatori con l’11.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 871.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha interessato 399.000 spettatori (share del 3.1%). Tagadà #Focus ottiene 315.000 spettatori con il 2.8%. Senti chi Mangia raccoglie 134.000 spettatori con l’1.2% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 106.000 – 0.9%). Su TV8 Innamorarsi a Sugarcreek segna 337.000 spettatori e il 3%. Vite da Copertina ha raccolto 148.000 spettatori con l’1.2%.

Seconda Serata

La Maggioni al 9.9% (chiusura alle 0.44).

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 1.175.000 spettatori con il 9.9% di share. A seguire S’è Fatta Notte ha raccolto 300.000 spettatori con il 4.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 665.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 228.000 spettatori con il 2.3%. A seguire Stracult Live Show ottiene 100.000 spettatori e l’1.6%. Su Rai 3 Illuminate – Renato Tebaldi segna 536.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Disconessi On The Road è visto da 377.000 spettatori (9.2%). Su Rete 4 TV Story Superstar è stato scelto da 129.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Damages segna 134.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai4 Jessica Jones segna 68.000 spettatori con lo 0.4%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.634.000 (22.4%)

Ore 20.00 6.145.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 2.238.000 (15.1%)

Ore 20.30 2.018.000 (7.6%)

TG3

Ore 14.25 2.016.000 (13.4%)

Ore 19.00 2.555.000 (13.9%)

TG5

Ore 13.00 3.178.000 (21.2%)

Ore 20.00 5.034.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.797.000 (14.6%)

Ore 18.30 775.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 280.000 (2.8%)

Ore 18.55 642.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 624.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.318.000 (5.3%)

TG8

Ore 12 70.000 (0.7%)