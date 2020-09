SOLO KIM KARDASHIAN POTEVA INVENTARSI LA PANCIERA PER IL PANCIONE - L'ULTIMA FRONTIERA DEL RITOCCO SONO LE ''SKIMS'', LE GUAINE BREVETTATE DALLA CULOIDE PIÙ FAMOSA AL MONDO, DEDICATE ALLE DONNE INCINTE. COSA CHE OVVIAMENTE HA SCATENATO LA REAZIONE DELLE DONNE: ''LA GRAVIDANZA NON È UNA COSA DA NASCONDERE COME LA CELLULITE''

skims la panciera di kim kardashian

Star dal successo planetario, Kim Kardashian è uno dei personaggi famosi più controversi. Tra chirurgia plastica, foto ritoccate, lusso ostentato e un marito sopra le righe (Kanye West), Kim è spesso attaccata da critici e stampa per i suoi comportamenti estremi. Sulla cresta dell’onda da quasi un ventennio, la Kardashian ha annunciato proprio in questi giorni la chiusura, dopo 14 anni, del reality show che ha reso il clan una potenza. “Al passo con i Kardashian” ha documentato la vita della famiglia tra matrimoni, divorzi, molti figli e una vita da sogno. A tenere in piedi il programma e a incassare milioni di dollari ci ha sempre pensato mamma Kris Jenner, sapiente e potentissima businesswoman. Nel tempo però le sue figlie hanno spiccato il volo da sole. Kendall Jenner è una modella famosissima, Kylie Jenner ha costruito un impero cosmetico mentre Kim Kardashian si è buttata, oltre che sul make-up, anche sulla lingerie

skims la panciera di kim kardashian

La linea di shaperwear di Kim Kardashian, Skims, festeggia proprio il 10 settembre il primo compleanno. Pensato per vestire le donne di tutte le forme (dalla XXS alla 5XL) e di tutti i colori (sono 9 le tonalità disponibili), il brand offre capi di intimo e abbigliamento da casa, dalle culotte, ai reggiseni fino a comodi pantaloni. In questi primi 12 mesi le collezioni sul sito sono andate quasi sempre esaurite nel giro di poche ore, facendo aumentare vertiginosamente il conto in banca di Kim Kardashian. E come ha deciso lei di festeggiare i suoi successi? Spogliandosi! Kim ha infatti inondato la sua pagina Instagram di immagini sensuali dove indossa i capi della collezione. Come non notare lo scatto dove posa in body su delle lenzuola con stampate le immagini del posteriore di tante donne vestite Skims? La carta da parati su muri e pavimento è realizzata con le stesse foto. Il sedere, si sa, porta fortuna e, a giudicare dalla quantità di prodotti venduti, la Kardashian ne è pienamente consapevole!

skims la panciera di kim kardashian commenti alle panciere di kim commenti alle panciere di kim kim kardashian durante l ultima gravidanza