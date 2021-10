COMUNQUE VADA, IL GRANDE SCONFITTO ALLE AMMINISTRATIVE È CONTE - CHE VINCANO MICHETTI O GUALTIERI, LO RUSSO O DAMILANO, CAMBIA POCO: I CINQUE STELLE NON SOLO HANNO PERSO, MA NON SARANNO NEMMENO DETERMINANTI PER FAR VINCERE GLI ALTRI. A CONTE NON RESTA CHE FARE LA STAMPELLA A ENRICO LETTA, E I PARLAMENTARI MUGUGNANO: “SIAMO RIDOTTI COME LEU” - IL NUOVO DUELLO CON BEPPE GRILLO PER I CAPIGRUPPO