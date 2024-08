SOLO LA RAI IN ESTATE NON FA UN CAZZO – DA GIUGNO IN POI, LA TV PUBBLICA CI SOMMINISTRA LE SOLITE REPLICHE MA QUEST'ANNO VA ANCHE PEGGIO: SE UNA VOLTA RICICCIAVANO I PROGRAMMI DI MAGGIOR SUCCESSO, QUEST’ANNO AI TELE-MORENTI VENGONO IMPOSTE LE REPLICHE DELLE TRASMISSIONI FLOP, DAL “CANTANTE MASCHERATO” A “BOOMERISSIMA”, TALMENTE INGUARDABILE CHE PURE ADESSO È STATO SOSPESO PER BASSI ASCOLTI – MA SE LA PROGRAMMAZIONE LATITA, I TELESPETTATORI CI SONO: LO DIMOSTRANO LE OLIMPIADI E “TEMPTATION ISLAND”

Estratto dell’articolo di Francesca D'angelo per "la Stampa"

ALESSIA MARCUZZI - BOOMERISSIMA

Salvati in corner dai Giochi. E con «salvati» non ci riferiamo solo alle reti Rai, che nella Senna hanno trovato il loro bagno di ascolti, ma soprattutto ai telespettatori: gli irriducibili del divano che, a torto o a ragione, sperano ancora di trovare qualcosa di interessante in onda d'estate. Invece si trovano a scegliere tra la milionesima replica e la differita di un qualche Premio Tv. Finché appunto non sono arrivati i Giochi Olimpici

tweet temptation island 8 15.58.09

[…] per tutte le 15 ore di trasmissione garantite da Rai2, lo share è sempre a doppia cifra, con punte superiori ai 3,5 milioni di spettatori. Il che dovrebbe fare riflettere sul potere della tv: se in onda c'è qualcosa di interessante, la gente prende il telecomando. Lo abbiamo toccato con mano anche con Temptation Island: un appuntamento che non ha certo la potenza di fuoco delle Olimpiadi ma che, nonostante ciò, è volato oltre i 3,5 milioni di spettatori, superando il 30% di share. Numeri da stagione autunnale avviata, non da luglio inoltrato.

boomerissima 5

Gli share possono dunque salire: basta volerlo. O meglio, basta programmare. […] Calma piatta anche per i programmi di approfondimento giornalistico: sebbene tra guerre ed elezioni americane gli spunti abbondino, le uniche novità sono il programma crossmediale Newsroom, condotto da Monica Maggioni, e Filorosso Revolution, affidato all'ex inviato di Report Federico Ruffo. Magra anche l'offerta di intrattenimento leggero: le due grosse novità sono targate Mediaset, il già citato Temptation Island e il gioco musicale Tilt – tieni il tempo, la cui seconda puntata, in onda il 28 luglio, è crollata al 5% di share, fermandosi a 525mila spettatori. Pollice verso per le trasmissioni musicali: tutte versioni rivisitate del Festivalbar.

GARE NELLA SENNA - MEME BY VUKIC

Il resto è una gigantesca replica, sia di fiction che di show. Con un'importante differenza. Se per le serie tv si tendono a schierare i successi di stagione (Mina Settembre2, Alfredino - una storia italiana, Nero a metà 3), per l'intrattenimento si prova a dare una seconda chance ai format meno riusciti. Tra giugno e agosto in Rai sono rispuntati Il cantante Mascherato, Forte e Chiara e Boomerissima: quest'ultima però ha fatto flop pure adesso, la Rai ne ha sospeso le repliche per i bassi ascolti.

ALESSIA MARCUZZI - BOOMERISSIMA

Sulle reti Mediaset ridanno Michelle Impossible & Friends, Lo show dei record, Ciao Darwin. […] Quanto alla serialità, Canale 5 va sul sicuro con le dizi turche mentre a sorpresa quest'anno Montalbano salta il turno su Rai1 […]

il cantante mascherato 2 il cantante mascherato 3 il cantante mascherato 1

snoop dogg e al bano alle olimpiadi di parigi 2024 EMMANUEL MACRON E I BARCHINI SULLA SENNA - MEME BY EDOARDO BARALDI tweet temptation island 7 tweet temptation island 5 boomerissima 1