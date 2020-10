SOLO VACCHI POTEVA CHIAMARE LA FIGLIA COME UN TORMENTONE ESTIVO! IL REUCCIO DI INSTAGRAM ANNUNCIA L'ARRIVO DI ''BLU JERUSALEMA'', AVUTA CON LA SUA FIDANZATA SHARON FONSECA: ''GRAZIE A DIO È SANA E L'AMIAMO GIÀ PIÙ DELLE NOSTRE VITE''

Dal profilo instagram di Gianluca Vacchi

She is with us...

Sharon and I are happy to announce that this morning our daughter, Blu Jerusalema Vacchi, was born.

Thanks God she is healthy and we are simply already loving her more than our lives.

Gianluca & Sharon

Ya esta con nosotros...

Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana, recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi.

Gracias a Dios esta sana. Y ya la amamos mas que a nuestras vidas.

Gianluca y Sharon

@sharfonseca

#gvlifestyle

GIANLUCA VACCHI SHARON FONSECA E BLU JERUSALEMA

gianluca vacchi sharon fonseca su tiktok gianluca vacchi sharon fonseca e amiche bone su tiktok gianluca vacchi sharon fonseca e amiche bone su tiktok 3 sharon fonseca e gianluca vacchi su chi sharon fonseca e gianluca vacchi sharon fonseca e gianluca vacchi 1 sharon fonseca e gianluca vacchi su chi 1 gianluca vacchi sharon fonseca 6 gianluca vacchi sharon fonseca 5 gianluca vacchi sharon fonseca 4 gianluca vacchi sharon fonseca 3 gianluca vacchi sharon fonseca e amiche bone su tiktok 2 GIANLUCA VACCHI SHAR FONSECA CROSS DRESSING gianluca vacchi sharon fonseca 1