Da www.liberoquotidiano.it

La coppia scoppia al momento di entrare nella casa del Grande Fratello. Varca la porta Francesca De Andrè, rinuncia sua sorella Fabrizia: troppo pesante la diffida legale presentata dal loro padre vip, Cristiano De Andrè, per proteggersi da eventuali diffamazioni in diretta tv. Francesca però ha tirato dritto: "Non ho paura di mio padre". Gareggerà da sola, dunque, e non più "in solido" con la sorella.

"Mio padre si commenta da solo - ha spiegato Fabrizia De Andrè, addolorata - ma mi son resa conto che non riesco a stare lontana dal mio bambino, mi sento costretta a rinunciare a questa esperienza. Mi dispiace infinitamente ma spero Barbara tu possa capirmi in quanto madre, sicuramente Francesca la vivrà al meglio".

"Lo capisco e conosco la tua serietà, ci sono tante puntate e la porta del Grande Fratello è sempre aperta per te", ha risposto la conduttrice del reality di Canale 5. La sorella Francesca, invece, non è spaventata. "Come non mi spaventano quelle cose che mi ha già fatto mio padre e anzi io sono qui come Francesca e non per parlare di lui. È lui che ha la coda di paglia. E Barbara tu lo sai bene, io ho sempre risposto alle accuse, non è mai partita da me".

