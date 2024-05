SONIA O SON DESTO? PER RISOLLEVARE "L'ISOLA DEI FAMOSI" SONIA BRUGANELLI, UNA DELLE OPINIONISTE DI QUESTA EDIZIONE, VOLA IN HONDURAS E SI IMMORTALA SU UN AEREO PRIVATO SCATTANDO LA FOTO A UNA RIVISTA PATINATA POSATA SU UN SEDILE DI PELLE BEIGE SU CUI SI INTRAVEDE ANCHE IL SUO PIEDE – LA FINALE DEL REALITY VERSIONE LUXURIA, I CUI ASCOLTI SONO IN CALO RISPETTO ALL'EPOCA BLASI, SAREBBE FISSATA PER IL PROSSIMO 4 GIUGNO…

Sonia Bruganelli è una delle opinioniste di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi che, quest'anno è condotta da Vladimir Luxuria. L'autrice televisiva è molto amata dai fan del programma che credono fermamente che le sue osservazioni sui naufraghi siano sempre azzeccate. Ieri, giovedì 2 maggio, il reality show non è andato in onda e la conduttrice aveva già anticipato che sarebbe tornata con una nuova puntata lunedì 6 maggio. Nel frattempo, Sonia è partita per l'Honduras.

Sonia Bruganelli ha fatto sapere ai suoi follower e ai fan dell'Isola dei Famosi di essere in viaggio verso l'Honduras. L'opinionista si è, infatti, immortalata su un aereo privato scattando la foto a una rivista patinata posata su un sedile di pelle beige su cui si intravede anche il suo piede. Sonia ha semplicemente scritto: «Arrivo Honduras».

L'ex moglie di Paolo Bonolis non ha spiegato il motivo per cui si sta recando dai naufraghi che ogni lunedì e giovedì commenta animatamente insieme a Dario Maltese ma i più maliziosi pensano sia stata inviata "in missione" per risollevare le sorti del programma.

Stando a quanto si legge online, infatti, il reality non starebbe affatto andando bene in termini di share e FanPage annuncia già che la finale sarebbe fissata per il prossimo 4 giugno.

