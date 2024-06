SONO RIUSCITI A MASSACRARE PURE “BRIDGERTON” – LA SERIE, CHE AVEVA ECCITATO MILIONI DI FAN PER LE SCOPATE NO LIMITS, ORMAI È IN PREDA AI DELIRI DEL POLITICALLY CORRECT E DELL’IDEOLOGIA QUEER – I FAN SI SONO INCAZZATI PERCHÉ GLI SCENEGGIATORI HANNO TRASFORMATO UNA DELLE PROTAGONISTE IN UN PERSONAGGIO QUEER – NEL LIBRO ORIGINALE NON C’È TRACCIA DI UNA SVOLTA LESBO, MA LA PRODUTTRICE CREATIVA JESS BROWNELL DIFENDE LA SCELTA: “GLI SPETTATORI QUEER NON HANNO ANCORA AVUTO L’OCCASIONE DI VEDERSI RAPPRESENTATI E…” - (SPOILER ALERT) VIDEO

Un personaggio cancellato, la trama ritoccata. Ai fan di Bridergton lo stravolgimento della storia nella serie tv ha fatto storcere il naso. E non poco. Una svolta sorprendente, inaspettata, spiazzante. Chi non ha ancora visto il finale della terza stagione si fermi qui se non vuole incorrere in uno spoiler certo. Tutti gli altri, invece, non resteranno sorpresi nel leggere che le vicende del libro Amare un libertino, su cui si basano gli otto episodi visibili su Netflix, non sono esattamente le stesse della serie tv.

La showrunner Jess Brownell ha infatti deciso di dare un’impronta diversa a Francesca, una delle ragazze di casa Bridgerton più in vista di quest’anno. In breve, Francesca si innamora di John Stirling che non rappresenta proprio quell’amore «potente e improvviso» che Violet desidera per tutti i suoi figli. I due, comunque, alla fine riescono a sposarsi. Ma, come sa chi ha divorato il romanzo, John muore e lei perde il bambino che aveva in grembo.

Insomma, una disgrazia dopo l’altra. Però, Francesca riesce a ritrovare l’amore negli occhi di Michael Stirling, cugino di John. E fin qui, tutto bene. Almeno nel libro. Perché nella serie, non c’è nessun Micheal. C’è invece Michaela, la cugina di John. Una differenza non da poco che ha sollevato le proteste dei fan, secondo cui il politically correct ha danneggiato la serie: «Avete distrutto un personaggio». E ancora: «Così avete rovinato tutto».

La raffica di commenti negativi ha travolto così tanto i social che Jess Brownell è stata costretta a intervenire. In un’intervista a Teen Vogue ha spiegato la sua decisione, promettendo ai fan che le tematiche del libro di Francesca saranno comunque le stesse, nonostante il cambio di sesso della persona amata: «So che per molti lettori che hanno amato il libro Amare un libertino, Michael Stirling è uno dei personaggi preferiti. […] vi assicuro che rispetteremo le tematiche del libro il più possibile. Ovviamente sarà necessario fare dei cambiamenti alla storia, ma ci sono modi per rispettarne i temi. […] Gli spettatori queer non hanno ancora avuto l’occasione di vedersi rappresentati in questo show, che cerca di essere inclusivo sotto molti aspetti. Perciò vi chiedo di avere empatia […] ».

Le sue parole, però, non hanno convinto una gran fetta di pubblico. In ogni caso, non si tratta del primo cambiamento che questa stagione ha messo in atto. I libri di Julia Quinn, infatti, raccontano che Penelope ha perso dodici chili – nell’arco di una decina di anni – ma la produttrice Shonda Rhimes non ha voluto replicare questo aspetto nella serie, lasciando il personaggio […] così com’è sempre stato: «Penso che Penelope sia bella esattamente così com'è. […]».

