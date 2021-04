SONO SCANDALOSE, SCIOCCANTI, SELVAGGE. SONO DUE VERE SORELLE E FANNO PORNO INSIEME: STESSO SET, STESSO LETTO E STESSO UOMO. MA MAI TRA LORO - BARBARA COSTA IN LODE DELLE KAYDEN SISTERS: “SONO LEGATISSIME, SI SOSTENGONO A VICENDA, E HANNO LA MAMMA DALLA LORO PARTE. NON HANNO PROBLEMI A LAVORARE IN TANDEM, IN SCENE MAI REALMENTE INCESTUOSE - SONO VIZIOSE, SFRENATE, E TEMPO FA HANNO GIRATO UN ALTRO FILM PECCAMINOSAMENTE ESAGERATO, "SWAP SISTER", DOVE…” FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

kayden sisters 15

Sono scandalose. Sono scioccanti. Sono selvagge. Sono due vere sorelle. E fanno porno. Insieme. Sullo stesso set. Lo stesso letto. Lo stesso uomo. Ma mai tra loro. Queste due sc*pano insieme ma non tra loro, sono i loro corpi che leggeri si sfiorano, mentre le loro mani toccano, e accarezzano, altri corpi, e le loro bocche leccano, e poi succhiano, gli stessi peni fortunati, passandoseli. Prima una, poi l’altra. A turno. O una ne tiene la base perché l’altra se li lavori e divori interi.

kendall kayden 3

Signori, lo so, non ce la fate più: a voi, le Kayden Sisters! Sono qui, sono tornate, dopo forzato fermo Covid e pure ferme per passate scelte e turbolenze personali (fidanzati gelosi). Ma quest’anno, l’hanno detto e lo faranno, porneranno, e ancora, e insieme! Le Kayden Sisters sono Kayla e Kendall, 32 e 30 anni.

natasha e natalia starr e mr. pete

Bionde, occhi scuri, con curve prosperose eppur minute (entrambe sono 157 cm per 45 kg), Kayla e Kendall sono nate quasi lo stesso giorno (il 6 e l’8 settembre) e, fierezza tra le fierezze, sono italiane. Per metà, per origine, in verità sono nate e cresciute a Syracuse (N.Y.), e pure usano termini italiani come “la mia famiglia” nei loro post social. Se non Kendall ma Kayla è per un po’ sparita dal porno, è perché è una mamma, da un anno e mezzo, e una moglie, da qualche mese.

kendall kayden 2

Ed è l’esser diventata moglie e madre che l’ha porno-scatenata! Kayla ha firmato un nuovo contratto, dove, giura, “sono pronta a fare di tutto. Non vedo l’ora. Gang-bang e blow-bang? Sììì. Doppia penetrazione e squirting? Sì. Doppia vaginale e doppia anale? Di nuovo sì!”. Se serve lo specifico, che le blow-bang sono le orge di fellatio, e se serve, lo scrivo, che non per tutti vale il concetto che una vagina che ha partorito ha acquisito santità, e se Kendall ha un poco scurito i capelli ma il suo corpo è chirurgicamente intatto, Kayla ha aumentato i seni ai tempi in cui esordiva quale modella di Playboy Magazine e volto di Playboy TV.

kayden sisters 14

Le Kayden Sisters sono legatissime, si sostengono a vicenda, e hanno la mamma dalla loro parte. Al contrario di altre sorelle pornostar che pornano ma giammai insieme, e a differenza di altre sorelle che nel porno insieme hanno iniziato ma poi si sono separate tra insanabili invidie, le Kayden Sisters risultano unite e non hanno problemi a lavorare in tandem, in scene di sesso mai vero, mai realmente incestuoso. Sesso inscenato, simulato, in ogni posa recitato.

C’è chi marca e rimprovera vi siano, nella porno-recitazione, confini etici invalicabili: quali, se è tutto finto e altresì consapevolmente e liberamente recitato? Quali, visto che il porno finto-incesto è tra i più visti? Chi però tali remore le ha, questo genere porno è libero di non guardarlo, certo, ma, a pensarci bene, quel che ne scrivo… non lo dovrebbe leggere! Invece, se è curioso, può beatamente continuare: le Kayden Sisters son rette, spinte e guidate da altre regole, altre moralità. Altri o zero tabù.

kayden sisters starr sisters

La pandemia è stata per loro macigno grave perché non solo ha chiuso i set, ma ha bloccato il piatto forte delle due: le loro esibizioni live. Le pepate sorelline son due valenti ballerine, fanno lap-dance, e strip-tease e, quando non sono sui set, sono in tour negli Stati Uniti per spettacoli hot seguitissimi.

Se la pandemia le ha viste duettare in cam-sexy-show, è esattamente un anno fa, all’inizio del primo lock-down, che la fama delle Kayden Sisters è esplosa, con il porno "Sister Sister": qui le due si divertono e fanno fellatio a 6 uomini, segue la scena di Kayla alle prese con 2 maschioni, e si chiude con le sorelle che a turno fanno sesso prima con Jessy Jones, poi con il rude James Deen.

kayden sisters 16

Le Kayden Sisters sono viziose, sfrenate, e tempo fa hanno girato un altro porno peccaminosamente esagerato, "Swap Sister", dove a pornare erano in 4, e tutte e 4 sorelle! Sul serio! "Swap Sister" vede in azione le Kayden Sisters con e a confronto delle… Starr Sisters, Natasha e Natalia, anche loro due vere sorelle. Natasha e Natalia sono nate in Polonia e si sono trasferite negli USA – New York, Queens – da piccole. È stata Natasha, più grande di 6 anni, a entrare per prima nel porno (era una estetista e una modella part-time) e a invogliare allo stesso eccesso la sorellina appena 18enne e neodiplomata.

kendall kayden 1

E all’insaputa dei loro genitori! Natasha e Natalia hanno pornato i primi tempi insieme, in threesome con un uomo nel mezzo, e in foursome di massage lesbici. E continuano, e individualmente: peccato che le loro pompate "svolte" estetiche abbiano riposto in soffitta visi e corpi eterei che sfoggiavano al principio. Ma né le Kayden, né le Starr, sono eccezionalità nel porno, dove le sorelle gnocche e disinibite mai sono mancate, e sono (e si intuisce!) presenza richiestissima (come le italiane Eveline e Silvia Dellai, anche se ha porno-proseguito, e bene, e con successo, solo Eveline).

Voi, Dago-lettori i più porno-istruiti, considerate Sandra Romain, le cui grazie glutee infuriarono a metà dei primi 2000, quando nel porno l’anale era sì estremo, ma… senza fondo! Sandra, regina delle triple a doppia penetrazione anale e singola vaginale, entrò nel porno a 22 anni, ed era già sposata, e 10 anni dopo Alice, sua sorella più piccola, ne seguì l’esempio. Recitarono anche qualcosa insieme, se non erro una loro scena per Brazzers non è mai stata fatta uscire, e i loro nomi figurano in porno produzioni di John Stagliano e di Mario Salieri. Se Alice, oggi 30enne, risulta attiva, fillerata e godentissima, sui social e non solo, sua sorella Sandra, ammetto di essermela un po’ persa… per la miseria, il suo c*lo maestoso è inattivo su Twitter dal 2012!??

kayden sisters 17

