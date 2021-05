Alberto Dandolo per Oggi

IL GF VIP CI RIPROVA CON JUSTINE MATTERA

dayane mello

Lo scorso anno Justine Mattera era a un passo dall' entrare nella casa del Grande fratello vip ma alla fine non se ne fece nulla. A Cologno Monzese si mormora che sia in pole per la prossima edizione. Pare sia in corso nei suoi confronti un serrato corteggiamento da parte del Biscione. La simpatica showgirl questa volta cedera' alle lusinghe del reality?

CHE INTESA TRA DAYANE MELLO E TAYLOR MEGA

Sono sempre piu' intime Dayane Mello e Taylor Mega. Le due showgirl sono infatti sempre piu' complici ed e' facile avvistarle consumare luculliani aperitivi al lussuoso hotel Bulgari di Milano. Tra loro sguardi di intesa e grande sintonia. Solo amicizia o l' avvio di un sodalizio professionale? Certo e' che due prezzemoline della tv non vedono di buon occhio questo neonato rapporto. Chi sono e perché? Ah, saperlo...

LA RIVOLUZIONE DI ILARY BLASI

taylor mega

L' ultima edizione de L' isola dei famosi ha avuto risultati buoni ma non esaltanti. A salvare il reality la frizzante e irriverente conduzione di Ilary Blasi a fronte di un gruppo di naufraghi per la maggior parte poco noti e non molto empatici con il grande pubblico. A Cologno Monzese si mormora che il prossimo anno il format con al comando sempre Ilary subira' una vera e propria rivoluzione. Di cosa si tratta?

CARLO CONTI RINNOVA IL CONTRATTO CON LA RAI

Va a gonfie vele il matrimonio professionale tra Carlo Conti e mamma Rai! Nonostante i corteggiamenti da parte di gruppi televisivi concorrenti il conduttore toscano in queste ore ha rinnovato il suo contratto con il servizio pubblico. Confermati i suoi programmi di successo e nuove sfide in vista. Quali novità bollono in pentola? Ah, saperlo...

Indovinelli

ilary blasi 2

La famosa ereditiera prestata alla tv proprio non sopporta i suoi vicini di casa rumorosi e chiassosi. Non vede l' ora di traslocare. Chi e'?

Il famosissimo attore americano amato dalle donne vive da anni una passione erotica con un giovane trend setter milanese. Di chi stiamo parlando?

Grazie alla nota politica la giornalista e' stata confermata alla conduzione del suo programma in Rai. Chi sono?

JASMINE CARRISI DEBUTTA COME CANTANTE

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si e' distinta lo scorso anno per la sua simpatia e capacita' comunicativa in The voice senior, il fortunato talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Si mormora che una grossa casa discografica stia producendo il suo primo progetto musicale coinvolgendo nomi di peso del mondo trap assai amato da Jasmine. A quando il debutto ufficiale?

dayane mello 2

CATERINA BALIVO PUNTA AL SERALE DI RAI 1

Dopo un esilio volontario dalla tv Caterina Balivo e' pronta a tornare sul piccolo schermo. Non avendo trovato spazio nel day time della rete ammiraglia del servizio pubblico pare che i vertici di Viale Mazzini stiano decidendo in queste ore sul suo futuro professionale in azienda. Varie le ipotesi al vaglio . La conduttrice sognerebbe la prima serata di Rai 1. Ce la fara'? Ah, saperlo...

PIO E AMEDEO CONFERMATI DAL BISCIONE

Nonostante le polemiche Felicissima sera, l'irriverente programma di Pio e Amedeo che ha spopolato in prima serata su Canale 5, tornera' anche il prossimo anno. Intanto i due comici pugliesi, dopo l'ospitata all' ultima puntata di Amici, si sono ritirati in buon ordine per dedicarsi alla nuova edizione dello show e a un impegnativo progetto cinematografico.

INDOVINELLI

Chi e' quella conduttrice famosa che ha detto no a un importante show Mediaset e perche'?

anna falchi nel continente nero

Il noto e fidanzatissimo dirigente televisivo si sta riavvicinando segretamente alla sua ex compagna. Chi e'?

Il famoso e sposatissimo ex calciatore sta subendo un serrato corteggiamento da parte di una disinibita influencer. Cedera'? Ah, saperlo...

ANNA FALCHI REGINA DEL WEEKEND ESTIVO DI RAI 1

dayane mello 1

Anna Falchi è al settimo cielo! La bella e simpatica attrice romagnola sara' infatti al timone di un nuovo programma estivo nel fine settimana di Rai 1. Accanto a lei anche quest' anno ci sara' il suo amico e collega Beppe Convertini che assieme ad Ingrid Muccitelli con Linea Verde in questa stagione sta facendo ascolti record.0

MILO INFANTE VERSO LA RICONFERMA

Era partito in sordina e con ascolti non esaltanti Ore 14, il programma del primo pomeriggio di Rai 2 condotto da Milo Infante. La trasmissione poi nel corso del tempo ha raccolto sempre più consenso di pubblico tanto da figurare già nel prossimo palinsesto della seconda rete. Si sussurra che possa essere addirittura allungata.

SKY PUNTA SU EMMA

Emma Marrone è stata uno dei volti piu' amati dell' ultima edizione di X Factor, il talent musicale di punta di Sky Uno. Oltre ad essere stata già riconfermata per la prossima edizione si mormora che il colosso televisivo abbia in serbo per lei anche un altro importante progetto. Cosa bolle in pentola? Ah, saperlo...

anna falchi beppe convertini

SANGIOVANNI SOGNA SANREMO

Si chiama Sangiovanni (all' anagrafe Damian Giovanni Pietro) ha 18 anni ed e' stato senza alcun dubbio un indiscusso protagonista dell' ultima fortunatissima edizione di Amici, il talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Il giovane cantante ha pero' un grande sogno: partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo per il quale pare abbia già pronto un pezzo molto forte. Ce la farà?

Indovinelli

anna falchi

Gira voce che una nota conduttrice che ha lavorato tanti anni in Rai e ora in onda su un' altra rete abbia firmato per il Biscione. Di chi stiamo parlando?

justine mattera

E' una ex modella prestata alla conduzione tv. Il suo ricchissimo amante le ha appena regalato una costosa automobile e un appartamento da sogno in pieno centro a Milano. Chi è?

Si mormora che l' impegnatissimo attore stia vivendo una focosa passione con una sua giovane collega. Di chi si tratta?

di caprio dayane mello dayane mello rosalinda cannavo

rosalinda cannavo' e dayane mello 5 justine mattera justine mattera Taylor Mega a Dubai Taylor Mega a Dubai anna falchi anna falchi justine mattera salemi dayane mello Taylor Mega a Dubai dayane mello justine mattera taylor mega 3 taylor mega 5 justine mattera 9 taylor mega 7 justine mattera justine mattera 8 justine mattera 10 rosalinda cannavo' e dayane mello 1 taylor mega 2 justine mattera 1 justine mattera 3 taylor mega 1 justine mattera 2 taylor mega 8 justine mattera 6 taylor mega rosalinda cannavo' e dayane mello 2 justine mattera 7 rosalinda cannavo' e dayane mello 8 justine mattera justine mattera 4 justine mattera justine mattera 5 dayane mello JUSTINE MATTERA justine mattera JUSTINE MATTERA rosalinda cannavo' vs dayane mello