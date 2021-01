SONO STATI RINVIATI EUROPEI, OLIMPIADI E IL CARNEVALE DI RIO. ANCHE SANREMO SI PUO’ POSTICIPARE DI UN PAIO DI MESI - AMADEUS VUOLE INIZIARE, INVECE, IL 2 MARZO CON UN PUBBLICO DI FIGURANTI E LA RICONVERSIONE DELL’ARISTON IN STUDIO TV - LE FAQ DEL GOVERNO LO CONSENTONO. COSÌ ‘AMICI’, ‘X FACTOR’ & C. HANNO EVITATO LE SEDIE VUOTE – IL CASO DEL MAURIZIO COSTANZO SHOW CON IL PUBBLICO SEPARATO DAL PLEXIGLAS

M. M. per “il Messaggero”

«Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all' aperto». È quanto si legge nel dpcm sulle misure per il contenimento e la gestione dell' emergenza Covid-19 attualmente in vigore. Lo sarà fino al 5 marzo, mentre il Festival dovrebbe cominciare il 2.

Come consentire, dunque, la presenza di pubblico all' Ariston? L' idea iniziale di Amadeus e della Rai consisteva nell' ambizioso progetto della nave: prevedeva di trasformare un' imbarcazione messa a disposizione da Costa Crociere in una bolla capace di ospitare in quarantena, previo tampone, 400 spettatori nei giorni immediatamente precedenti l' inizio della kermesse e durante la settimana del Festival.

IL PROGETTO Il progetto, già oggetto di critiche perché di fatto avrebbe visto l' organizzazione aggirare le norme, è stato però bocciato dagli esperti: c' era il rischio che la nave potesse diventare un maxi cluster di contagi. Così Amadeus e Rai hanno deciso di puntare su un' altra strategia: riconvertire l' Ariston in studio televisivo, rinunciando alla presenza del pubblico pagante in sala e ammettendo solo 380 figuranti, tamponati e pagati.

La norma lo consente? Sì. Le faq del governo specificano: «Alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento coreografico o comunque strettamente funzionale alla trasmissione». E d' altronde il modello è stato già adottato da altri programmi tv.

Il caso che ha fatto più clamore è quello del Maurizio Costanzo Show. Lo scorso 28 ottobre la prima puntata della nuova stagione del programma, registrata due giorni prima, quando gli eventi al chiuso erano già vietati, si è svolta in una sala strapiena, con nessuna poltrona vuota e gli spettatori - senza mascherina - separati da lastre di plexiglas. Molti sono insorti.

TUTTO PAGATO Il conduttore ha fatto sapere di aver seguito disposizioni particolari: «Il pubblico viene in teatro un' ora e mezzo prima, perché possa essere fatto il test su ciascuno.

Quindi io pago gli infermieri, il personale, il plexiglass. Il proprietario del cinema all' angolo faccia così, così non c' è pericolo di assembramento: possono farlo tutti».

X FACTOR Sempre a ottobre la produzione di X Factor ha giustificato la presenza di 100 figuranti in studio così: «Il pubblico segue tutti i protocolli previsti dalle norme, distanziamento, mascherine e tampone prima di accedere al teatro.

Il numero dei presenti rientra nella capienza prevista dalle disposizioni attuali. Le persone presenti in sala, inoltre, sono persone assunte appositamente e cole tali dispongono delle autorizzazioni necessarie».

Il modello è stato adottato anche dalle puntate del pomeridiano della nuova edizione di Amici, la ventesima, partita lo scorso 14 novembre e ancora in corso. Le puntate vengono registrate presso gli studi televisivi Elios di via Tiburtina a Roma, in presenza di figuranti in questo caso distanziati e con indosso mascherine protettive.

