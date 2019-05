Simone Pillon su Facebook

Ho appreso la notizia della morte di Vittorio Zucconi. Prego per lui, perché al di là delle inutili e faziose celebrazioni di Repubblica, si salvi l'anima. Ora, dove si trova, vede tutto molto più chiaramente.

ALCUNI DEI COMMENTI:

Maurizio Ismail L'unico modo che aveva lei per vincere un dibattito contro un Gigante come Zucconi era aspettare la sua dipartita.

Ed ha perso comunque.

Quanta pochezza Pillon.

Andrea Lucatello Tentare di avere l'ultima parola con un mito che è morto (e che in vita l'ha ridicolizzata in diretta) senza nemmeno riuscirci. Porello.

Roberta Ricci io di lei ho paura, uno sciacallaggio così mai visto. Impari ad aver rispetto dei suoi avversari, che anche da morti sono una spanna sopra di lei. In quanto cattolico, e nel credere nell'aldilà dovrebbe sapere, che un giorno ci rincontreremo tutti e tutte. Sono sicura che anche in quell'occasione il direttore Zucconi le dirà "Fuori dalle balle"

Elisabetta Cantele Pillon, stia sereno. Vittorio Zucconi ha avuto una vita bella e piena, ha amato ed è stato amato, godeva, gode e godrà della stima e del rispetto di tanta, tanta gente perbene. Sì risparmi queste miserevoli ipocrisie, Pillon, che se Cristo potesse scendere dalla croce, quelli come Lei li prenderebbe a pedate nel sedere da qui all'equatore e ritorno.

Vergogna!

Cristina Bergamini Proprio ieri sera, noi ascoltatori di Radio Capital abbiamo rivissuto la sua, Pillon, squallida figura al TgZero. Se la ricorda? Incapace di rispondere a Vittorio Zucconi, cincischiava con le parole. Finché Vittorio l’ha salutata, vergognandosi per lei, piccolo e povero ometto. La riascolti, snodi quel ridicolo papillon, faccia un bel trattamento ortodontico chirurgico e soprattutto lasci perdere la memoria di quelle persone che hanno dimostrato quel che veramente è. Si guardi allo specchio e si sputi in un occhio.

Caro #Pillon, se ti scrivo vuol dire che la mia anima è salva. Pensa alla tua, ché qua fanno riunioni apposite per capire dove cazzo mandarti.#VittorioZucconi — Il Fantasma di Vittorio Zucconi ? (@IlZucconi) 28 maggio 2019

Estratti dall'articolo di Michele Serra per ''la Repubblica''. Integrale su

https://rep.repubblica.it/pwa/rubrica/2019/05/28/news/l_amaca_pensi_all_anima_sua-227432352/

(...)

È una specie di sequestro di persona post-mortem. Non bastando, ai fondamentalisti, l'intolleranza in terra, tentano di estenderla anche laddove il sorriso allegro di Vittorio se ne va a zonzo, libero e leggero, oltre il profilo dei monti, oltre le onde del mare, in fondo al rettilineo interminabile di una Statale americana.

In quell'oltre quelli come Pillon (...) si considerano i concessionari esclusivi. Lo hanno costruito loro, non certo Dio, a misura delle loro paure e delle loro necessità di controllo sociale e politico (per dire quanta spiritualità ci sia, dentro quel nero ordine: zero!) e non concedono, a noi miscredenti, nemmeno la libertà di andarcene alla nostra maniera. Che non è la loro.

Non trovo le parole per dire quanto irrispettoso, anzi quanto violento sia questo necrologio non richiesto. Di tutto hanno bisogno, le nostre anime incerte, tranne che di farsi raccomandare al creatore dal senatore Pillon.

"L'anima sceglie il proprio compagno" (Emily Dickinson). Non è lei, senatore Pillon, la compagnia che Vittorio avrebbe scelto. Si taccia, per cortesia, e pensi all'anima sua, che alla nostra provvediamo da soli. Grazie.