14 lug 2022 20:00

PER SOPRAVVIVERE NETFLIX DEVE DIVENTARE QUELLO CHE HA GIURATO DI SCONFIGGERE: LA TV - NETFLIX STRINGE UN'ALLEANZA CON MICROSOFT PER INTRODURRE UN NUOVO PIANO DI ABBONAMENTO CHE AVRÀ UN COSTO INFERIORE RISPETTO A QUELLI ATTUALI MA SARÀ SOSTENUTO IN PARTE DALLA PUBBLICITÀ - TRA GENNAIO E MARZO DI QUEST’ANNO LA PIATTAFORMA STREAMING HA PERSO OLTRE 200MILA ABBONATI CON CONSEGUENTE TRACOLLO DELLE QUOTAZIONI IN BORSA DELLA SOCIETÀ COSTRETTA ORA A...