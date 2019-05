SOTTO IL CANESTRO, LA BOMBA – VALENTINA VIGNALI SENZA FRENI SI SFOGA AL GRANDE FRATELLO E TORNA A PARLARE DELL’EX FIDANZATO STEFANO LAUDONI, ACCUSANDOLO DI FARE USO DI DROGHE, IN PARTICOLARE COCAINA, E DI FREQUENTARE TRANSESSUALI – LUI SMENTISCE SU INSTAGRAM E ANNUNCIA: “MI VEDO COSTRETTO A PROCEDERE GIUDIZIALMENTE PER LA TUTELA DEI MIEI INTERESSI E DELLA MIA IMMAGINE PROFESSIONALE…” (FOTO PICCANTINE)

Da "www.liberoquotidiano.it"

Può costare carissimo a Valentina Vignali lo sfogo in diretta al Grande Fratellosul suo ex fidanzato Stefano Laudoni. Già pochi minuti prima di entrare nella casa del reality di Canale 5, la giocatrice di basket e star di Instagram aveva rivelato a Barbara D'Urso il dolore e l'umiliazione per il tradimento subito da Laudoni, con tanto di gesto delle corna davanti alle telecamere.

Poche sere fa, però, la Vignali è andata molto più pesante, accusando il suo ex di fare uso di droghe, in particolare cocaina, e di frequentare transessuali.

Su Instagram Laudoni ha deciso di rispondere per le rime: "Mi vedo costretto a intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate dalla signora Valentina Vignali nei miei confronti", spiega. "Avevo già provveduto a diffidare la signora Vignali, per il tramite dei miei legali, ad astenersi da ogni comportamento lesivo dell'onore e della reputazione del sottoscritto.

Purtroppo a questo punto, soprattutto in considerazione della gravità delle affermazioni assolutamente calunniose e diffamatorie pronunciate pubblicamente dalla stessa, mi vedo costretto a procedere giudizialmente per la tutela dei miei interessi e della mia immagine professionale.

A tal fine, ho già dato mandato al mio avvocato affinché ponga in essere tutte le formalità necessarie per agire in giudizio in sede civile e penale". In altre parole: querela in vista per la focosa Vignali.

