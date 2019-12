SOTTO-SCALA - LA DIVA, IL SOPRANO RUSSO ANNA NETREBKO, SNOBBA I GIORNALISTI E DIETRO LE QUINTE, SI LAMENTANO PER LE SUE BIZZE DA CALLAS ALLA VODKA. PER ALTRO: LA NETREBKO CONTRO IL “CORRIERE”: “VERGOGNA, L’INTERVISTA NON C’È STATA” - ANCHE IL BARITONO LUCA SALSI SI LAMENTEREBBE PER UNA INTERVISTA CHE TOCCA IL TEMA DEL METOO – PEREIRA SCAPPA A FIRENZE: PER TRE MESI SCALA SENZA GUIDA

DAGONEWS

anna netrebko

Chi sale e chi scende dalla Scala. Pereira, giunto all’ultima curva, scappa a fine conferenza stampa: “Scusate ho un treno per Firenze”. In compenso il sovrintendente in arrivo, Dominique Meyer, ci sarà alla “prima”, “ma come ospite”. Per tre mesi Scala senza guida.

ANNA NETREBKO

La diva, il soprano russo Anna Netrebko, snobba i giornalisti e Pereira sembra un Sarri con CR7 nel giustificarla: “Questa mattina la signora Netrebko aveva un affaticamento e non è potuta venire” (su Instagram, lei posta foto in giro per Milano). Davanti son tutti amici (Cavaradossi-Meli e Scarpia-Salsi lo sono per davvero) ma anche in teatro, dietro le quinte, si lamentano per le sue bizze da Callas alla vodka. Per altro: l’intervista alla Netrebko uscita sul “Corriere della sera” è vera o falsa? Sul sito Instagram del soprano si scrive che è una “fake news”: “Vergogna, l’intervista non c’è stata”: pare che anche in teatro non l’abbiano presa bene questa cosa.

Anna Netrebko vs Corriere della sera

Anche il baritono Luca Salsi si lamenterebbe per una intervista che tocca il tema del Metoo: teme ritorsioni dal Metropolitan? Il Metoo ha così “rotto” nel mondo dell’opera che quando una giornalista chiede al regista, Davide Livermore, se ci sono connessioni tra “Tosca” e i soprusi contemporanei verso le donne, in sala si rumoreggia e questo non ne parla: “Qui celebriamo l’arte”. Dopo i casi Domingo, Gatti e altri il clima si è fatto da inquisizione perpetua.

ANNA NETREBKO davide livermore5 dominique meyer pereira chailly LUCA SALSI