Michela Murgia per "la Stampa"

Se fossi in Wikipedia, farei immediatamente causa per danni alla sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni. Per colpa della sua idea di autonominarsi divulgatrice della vita dei grandi personaggi italiani, il noto sito di informazioni open source è stato usato infatti nelle ultime ore come strumento di misura della sua ignoranza o, a essere buoni, della sua coerenza.

Se tre anni fa, al primo turno da sottosegretaria alla cultura, Borgonzoni confessò di non leggere da molto tempo, tornata nella stessa carica istituzionale dimostra di aver mantenuto le sue insane abitudini: se proprio deve leggere qualcosa, va bene tutto purché non sia un libro. Intendiamoci: non c'è niente di male a integrare la propria cultura generale attingendo da Wikipedia.

Il problema sorge solo quando con quella smilza infarinatura pretendi di aumentare la cultura generale degli altri, aprendo improbabili rubriche social dove ti improvvisi ambasciatrice di nozioni che tu stessa non hai.

Confido che, coi teatri, i musei e i cinema chiusi, vi siano al ministero abbastanza funzionari liberi da poter dedicare un po' di tempo a spiegare alla sottosegretaria che il suo ruolo non è provare ad acculturare le persone senza nemmeno aver avuto prima l'accortezza di acculturar sé stessa, ma creare le condizioni perché il sistema culturale italiano torni a essere il polmone civile e creativo di un paese senza fiato da troppo tempo.

Immaginate l'effetto che può aver fatto ai professionisti della cultura e dello spettacolo il vedere la viceministra tenere siparietti di banalità in pillole su Facebook mentre il loro lavoro è ancora paralizzato dallo scellerato meccanismo politico che ha considerato categoria professionale chiunque producesse beni e nessuno che producesse benessere.

Il vero dato surreale dell' inciampo mediatico di Borgonzoni non è però il saccheggio on line di nozioni a cui chiunque poteva attingere in proprio, ma l' aver preteso di chiamare la sua rubrica "Prima l' italiano", ribadendo di sghimbescio il mantra xenofobo del leghismo di cui lei è così espressiva sintesi.

Il genio della comunicazione che glielo ha consigliato deve averla trovata una gran furbata e dal mio punto di vista sarei quasi tentata di dargli ragione, dato che per perseguire l' esaltazione nazionalista della storia culturale italiana si è finito per dimostrare che i nazionalisti sono i primi a doversela studiare. A quel punto sia benedetto Wikipedia, sito inventato da due statunitensi, se finalmente ha dato loro modo di apprenderla.

