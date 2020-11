18 nov 2020 12:35

SOVRANISMI SENZA LIMITISMI - A RAI2 SOSPENDONO ''STRACULT'' PER FAR POSTO A PINO INSEGNO. PER FARLO PARTIRE CON UN TRAINO FORTE, IERI SERA ALL'ULTIMO MINUTO E SENZA DIRLO A NESSUNO, TOLGONO LA PUNTATA DI LUNDINI E FANNO PARTIRE INSEGNO AGGANCIATO AL ''COLLEGIO'', L'UNICO PROGRAMMA DELLA RETE CHE VA BENE IN PRIMA SERATA (OLTRE IL 10%) - LA SETTIMANA PROSSIMA OSPITE DI INSEGNO, IN UN PROGRAMMA SUL DOPPIAGGIO, CI SARÀ GIORGIA MELONI. CHE C'AZZECCA? NIENTE, MA È LA ''SUA'' RETE…