27 nov 2019 19:13

IL SOVRANISMO IN TV FUNZIONA E RETE4 SUPERA LA7 - IL CANALE DEI TALK DEL BISCIONE HA GUADAGNATO LO 0,7% DI SHARE RISPETTO ALL'ANNO SCORSO ED È ENTRAT0 NEL ''CLUB DEL 5%'', BATTENDO LA TV DI CAIRO (IN CALO DELLO 0,3%) SIA IN PRIMA SERATA CHE NELLE 24 ORE - IL PRINCIPIO VALE PURE A RAI3 IERI SERA BIANCA BERLINGUER HA SUPERATO FLORIS PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTA STAGIONE, GRAZIE A UN'ORA DI INTERVISTA A SALVINI, MENTRE A ''DIMARTEDÌ'' C'ERANO CALENDA E MIELI. NON A CASO STASERA MENTANA FARÀ UNO SPECIALE FUORI PROGRAMMA SU BIBBIANO…