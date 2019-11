10 nov 2019 13:44

SPAGNA AL VOTO (TANTO PER CAMBIARE) – QUATTRO ELEZIONI IN QUATTRO ANNI, LA GOVERNABILITA’ A MADRID E’ UN MIRAGGIO - PER USCIRE DALLO STALLO POLITICO IL PREMIER PEDRO SÁNCHEZ HA RICHIAMATO ALLE URNE 37MILIONI DI SPAGNOLI. SI TEME UN EXPLOIT DELL’ESTREMA DESTRA DI "VOX" CHE POTREBBE DIVENTARE IL TERZO PARTITO ANCHE PER LE TENSIONI IN CATALOGNA