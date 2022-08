14 ago 2022 16:00

A SPASSO COME UNA KARDASHIAN – NON C’È LIMITE ALLA SCEMENZA: UNA RAGAZZA SUD-COREANA HA SPESO 60MILA EURO IN CHIRURGIA PLASTICA PER SOMIGLIARE A KIM KARDASHIAN! IN TOTALE SI È DOVUTA SOTTOPORRE A 15 INTERVENTI CHIRURGICI, IN OTTO ANNI, CONCENTRATI OVVIAMENTE SUL CULO E SUL SENO. IL RISULTATO NON È PROPRIO SODDISFACENTE, ANCHE SE CHERRI LEE DICE DI SÌ (TE CREDO, CON QUANTO T’È COSTATO): “HO VISTO UN CAMBIAMENTO POSITIVO E L'HO ADORATO. IN MOLTI MI DICONO CHE DOVREI ESSERE PIÙ ALTA E FORMOSA, MA ESSENDO ASIATICA NON È SEMPLICE”