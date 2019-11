LO SPECIALE PER L'OSPEDALE BAMBINO GESÙ DI ROMA VINCE LA SERATA (15,9%) DAVANTI A ''OLTRE LA SOGLIA'' (8,9%) STRACCIATO DALLA SCIARELLI (11,8%) - LA BIGNARDI FERMA SOTTO IL 2 (1,8%), SUPERATA DALLE ALTRE DEL DIGITALE - MORENO (3,4%), PALOMBA (5,8-4,9%), GRUBER (6,1%) - E.DANIELE (19-15,9%) - 'FORUM' (18,5%), ISOARDI (12,4%) - ''GEO'' (14,3%) ALLUNGA SU ''LA VITA IN DIRETTA'' (13,5%), LA D'URSO SEMPRE AVANTI - VESPA (11,3%) DAVANTI A COSTANZO COL TRAINO PESSIMO (9,7%) - 'BATTUTE?' (2,6%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, su Rai1 Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto 1.730.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 2.477.000 spettatori con l’11.8%.

amadeus

Su Rete4 Lo specialista totalizza un a.m. di 1.116.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Atlantide – Vietnam, la guerra maledetta ha registrato 574.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 il quarto live show di X Factor 13 segna 512.000 spettatori (2.4%). Sul Nove L’Assedio è seguito da 418.000 spettatori con l’1.8%. Su RealTime Seconda Vita ha catturato l’attenzione di 205.000 spettatori (0.8%). Su Iris L’amore è eterno finché dura arriva a 605.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time

Deal Whit It (2.3%) supera Guess My Age (2.1%).

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.312.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.930.000 spettatori con uno share del 19.3%. Su Rai2 Tg2 Post ha convinto 873.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 CSI New York 2 ha registrato 1.441.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 That’s Amore interessa 1.269.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole è seguito da 1.855.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.435.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.251.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1,554.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 518.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 581.000 spettatori con il 2.3%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti B&B ha fatto compagnia a 389.000 spettatori (1.6%).

federica sciarelli

Preserale

In calo Conto alla Rovescia.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.254.000 spettatori (19.9%), mentre L’Eredità ha raccolto 4.975.000 spettatori (24.6%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha fatto compagnia a 2.769.000 spettatori (17.4%) nella presentazione e 3.927.000 spettatori (19.8%) nel programma vero e proprio. Su Rai2 NCIS è visto da 703.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 1.222.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 826.000 spettatori (4.7%). A seguire CSI Miami 4 ha totalizzato 747.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Blob segna 1.097.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 873.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Josephine – Ange Gardien ha appassionato 286.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a .000 spettatori (%).

Daytime Mattina

Unomattina si ferma al 16.7%.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 876.000 spettatori con uno share del 16.7%; Storie Italiane ha ottenuto nella prima parte 994.000 spettatori (19%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 852.000 spettatori pari al 14.9% nella prima parte e 718.000 spettatori pari al 13.7% nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Italia ha raccolto 102.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 E’ quasi magia Johnny è visto da 120.000 spettatori (2%), mentre The Mentalist ottiene un ascolto di 140.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Agorà convince 534.000 spettatori pari al 9.3%. A seguire Mi Manda Raitre segna 445.000 spettatori con l’8.5%. Su Rete4 Detective in Corsia 8 ha raccolto 120.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 267.000 spettatori con il 4.7%. A seguire Coffee Break ha informato 294.000 spettatori pari al 5.6%.

BARBARA PALOMBELLI FORUM

Daytime Mezzogiorno

Forum leader.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha interessato 1.004.000 spettatori con il 15.9%; La Prova del Cuoco ha raccolto 1.418.000 spettatori con il 12.4%. Su Canale5 Forum arriva a 1.579.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 388.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 887.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte. Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist piace a 233.000 spettatori (3.4%). A seguire Sport Mediaset ha ottenuto 1.063.000 spettatori con il 7.5%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 462.000 spettatori (7.1%); Quante Storie convince 824.000 spettatori (6.5%); Passato e Presente incolla 608.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 129.000 spettatori con l’1.9% nella prima parte e 212.000 spettatori (1.8%) nella seconda parte in onda dopo il tg. Su La7 L’Aria che Tira interessa 481.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 626.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

sveva sagramola e maria grazia chiuri

Daytime Pomeriggio

Geo (14.3%) allunga su La Vita in Diretta (13.5%).

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.794.000 spettatori pari al 13.1% della platea; Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.582.000 spettatori (14.2%); La Vita in Diretta è seguita da 1.719.000 spettatori con il 13.5% (presentazione a 1.408.000 e il 12.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.657.000 spettatori con il 17.8%; Una Vita ha convinto 2.544.000 spettatori con il 17.5%; Uomini e Donne è stato seguito da 3.100.000 di spettatori con il 24.6% (Uomini e Donne – Finale a 2.617.000 e il 23.5%); Il Segreto ha ottenuto 2.339.000 spettatori con il 21.5%.

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.929.000 spettatori pari al 16.3% nella prima parte, 2.364.000 spettatori pari al 17.3% nella seconda parte e 2.224.000 spettatori pari al 14.8% nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 687.000 spettatori (5.4%), mentre la 19° stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 466.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 630.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 1.039.000 spettatori (7%) nel primo episodio, 1.069.000 spettatori (7.3%) nel secondo episodio e 1.090.000 spettatori (7.7%) nel terzo episodio; Big Bang Theory 12 segna 772.000 spettatori (6%); Magnum PI sigla 390.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 348.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio e 374.000 spettatori (3.1%) nel terzo episodio.

Su Rai3 Geo è stato seguito da 1.894.000 spettatori con il 14.3% (Aspettando Geo a 907.000 e l’8.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 993.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 Tagadà ha interessato 400.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 Vite da Copertina arriva a 182.000 spettatori pari all’1.5%. Su RealTime il daytime di Amici 19 è visto da 267.000 spettatori (1.8%).

matteo salvini e bruno vespa foto di bacco (11)

Seconda Serata

Vespa ha la meglio.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 726.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Canale5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 585.000 spettatori pari al 9.7%. Su Rai2 #RagazziContro segna 466.000 spettatori (3.5%). Battute? è stato seguito da 205.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 Capitan Harlock è visto da 373.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 689.000 spettatori con l’8.6%. Su Rete4 L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz è stato scelto da 189.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Fake – La Fabbrica delle Notizie ha ottenuto 206.000 spettatori e il 2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.136.000 (21.2%)

Ore 20.00 5.070.000 (21.9%)

TG2

Ore 13.00 2.022.000 (14.9%)

Ore 20.30 1.568.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.637.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.238.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 2.947.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.539.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.491.000 (12.9%)

Ore 18.30 873.000 (5.7%)

TG4

Ore 12.00 309.000 (3.3%)

Ore 18.55 604.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 605.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.268.000 (5.4%)