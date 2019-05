SPECIALE ELEZIONI: VESPA FA PIEDIGROTTA CON SALVINI (15.7%) ED INFILZA LA VIA CRUCIS DI UN INCONSOLABILE MENTANA (12.2%). GLI ALTRI: TG2 (3.9%), TG3 (3.4%), MATRIX (8,1%) - FAZIO 16.3% PAREGGIA CON PAPERISSIMA (16.2%) - L’ULTIMA PUNTATA DI DOMENICA IN SEGNA IL 18.3% CON 3.179.000 SPETTATORI - SU RAI2 LA DOMENICA SPORTIVA (8.4%), TIKI TAKA AL 4.7%-6%

Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.877.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.146.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.663.000 spettatori (6.8%) mentre FBI è la scelta di 1.503.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Mission Impossibile: Rogue Nation ha intrattenuto 1.306.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 In Nome di Mia Figlia ha raccolto davanti al video 1.359.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 Il Gladiatore è stato visto da 1.104.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5.7% con 1.346.000 spettatori. Su Tv8 Djago Unchained è la scelta di 434.000 spettatori (2.1%) mentre sul Nove Little Big Italy segna il 2.3% con 558.000 spettatori. Su Real Time Ti spedisco in Convento sigla lo 0.9% con 228.000 spettatori nel primo episodio e l’1.5% con 341.000 spettatori nel secondo.

Access Prime Time

Paperissima al 16.2%

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.764.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 Quelli che il Calcio dopo il Tg sigla il 4.6% con 1.087.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha totalizzato 908.000 spettatori (4%). Su Rai3 Che ci Faccio Qui ha interessato 946.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rete4 Stasera Italia Weekend fa compagnia a 820.000 spettatori con il 3.7% di share nella prima parte e a 874.000 (3.7%) nella seconda. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.3% con 512.000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria se convince 328.000 (1.4%).

Preserale

L’Eredità al 21.7%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.843.000 spettatori (18.2%) e L’Eredità 3.887.000 spettatori (21.7%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.188.000 spettatori con il 14.2% di share e Caduta Libera 3.016.000 (17%). Su Rai2 Novantesimo Minuto piace a 565.000 spettatori con il 3.4% di share mentre NCIS Los Angeles è stato scelto da 777.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rai3 Blob segna il 4.4% con 926.000 spettatori. Su Italia 1 Sport Mediaset ha totalizzato 454.000 spettatori (2.7%) e CSI New York 436.000 (2.3%). Su Rete4 Tempesta d’amore convince 725.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 284.000 spettatori (share dell’1.7%).

Daytime Mattina

La Santa Messa al 18.8% su Rai 1 e all’8.5% su Rete 4

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 337.000 spettatori con il 16.6% di share nella presentazione, 828.000 (21.6%) nella prima parte, 1.882.000 (25.3%) nella seconda e 1.932.000 (23.2%) nella terza; Paesi che vai segna il 18.5% con 1.594.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.628.000 spettatori pari ad uno share del 16.5% e la Santa Messa è stata seguita da 1.856.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.035.000 telespettatori con il 16.9% di share mentre Planet segna il 5.4% con 481.000 spettatori. Su Rai2 Tg2 Dossier ha tenuto compagnia a 287.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 224.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 434.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 733.000 spettatori (8.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 104.000 spettatori con il 3.5% di share nelle News e 237.000 spettatori (3.1%) nel Dibattito.

Daytime Mezzogiorno

Mezzogiorno in Famiglia 8.7%-11-2%

Su Rai1 il Regina Coeli è stato ascoltato da 2.114.000 spettatori (18.2%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.954.000 spettatori (19.3%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 927.000 spettatori (9.1%) e Melaverde ha interessato 1.807.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Rai2 Mezzogiorno in Famiglia conquista 891.000 spettatori con uno share dell’8.7% nella prima parte e 1.511.000 (11.2%) nella seconda. Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 2.3% con 258.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.044.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Ritratti registra 418.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Rete4Colombo ha fatto compagnia a 349.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Totò Truffa è stato scelto da 180.000 spettatori con l’1.4% di share.

Daytime Pomeriggio

Italia Sì Speciale al 14%

Su Rai1 Domenica In segna il 18.3% con 3.179.000 spettatori e il 15.6% con 2.542.000 spettatori nella seconda. Italia Sì Speciale è la scelta di 1.940.000 spettatori (14%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.511.000 spettatori con il 13.9%. Beautiful ha attirato a sé 2.099.000 spettatori (12%), Una Vita 2.001.000 (11.7%), Il Segreto 1.884.000 (11.7%) e Domenica Rewind 1.925.000 con il 13.9% (1.672.000 – 11.6% nei Saluti). Su Rai2 il Giro d’Italia ha convinto 1.748.000 spettatori (10.2%) nella diretta e ne ha appassionati 2.702.000 (16.7%) all’arrivo; Processo alla Tappa ha catturato l’attenzione di 1.716.000 spettatori con il 12.2% di share. Su Italia1 A Spasso con Mark e Russell segna l’1.9% con 328.000 spettatori. Su Rai3 La Grande Storia è stato la scelta di 656.000 spettatori pari al 3.9% di share, Kilimangiaro Collection è stato seguito da 876.000 spettatori (6.2%). Su Rete 4 I Corsari del Grande Fiume ha registrato 390.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 225.000 spettatori (share dell’1.5%). Su TV8 il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo sigla il 13.5% con 2.282.000 spettatori; su Sky Sport 1 sigla invece il 3.4% con 576.000 spettatori.

Seconda Serata

Tiki Taka su Italia 1 al 4.7%-6%

Su Rai 1 Porta a Porta Speciale Elezioni ha conquistato un ascolto di 1.894.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%. Su Canale 5 Matrix – Speciale Elezioni ha intrattenuto 1.485.000 spettatori con il 6.4% di share nella presentazione e 996.000 (8.1%) nel programma. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 1.333.000 spettatori (8.4%); il Tg2 Speciale Elezioni sigla 3.9% con 274.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco segna un netto di 644.000 ascoltatori con il 4.7% di share nella prima parte e 494.000 (6%) nella seconda. Su Rai 3 Tg3 Speciale Elezioni è visto da 412.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Matrix Speciale Elezioni è la scelta di 199.000 spettatori (2.9%). Su La7 il Tg La7 Speciale Elezioni sigla il 12.2% con 1.579.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.540.000 (25.4%)

Ore 20.00 4.738.000 (23%)

TG2

Ore 13.25 2.395.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.805.000 (8%)

TG3

Ore 14.15 1.687.000 (9.7%)

Ore 19.00 1.875.000 (11.2%)

TG5

Ore 13.00 3.043.000 (17.9%)

Ore 20.00 3.795.000 (18.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.314.000 (9.3%)

Ore 18.30 787.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 401.000 (3.2%)

Ore 18.55 660.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 575.000 (3.2%)

Ore 20.00 1.156.000 (5.6%)