SPERAVATE DI ESSERVI LIBERATI DI SANTORO DOPO LA LIQUIDAZIONE DI “ZEROSTUDIO’S”? VI SBAGLIAVATE - MICHELONE TORNA SU “TPI” CON UNO DEI SUOI DOCUMENTARI CON PIÙ AUTORI CHE SPETTATORI: “I FILI DELL’ODIO” - SI TRATTA DI UNA PRODUZIONE DEDICATA AGLI HATER SUI SOCIAL E AL “TOTALITARISMO DIGITALE” (AVETE GIÀ PAURA?) - LA SCELTA SADICA VERSO GLI SPETTATORI: LE TESTIMONIANZE DI LAURA BOLDRINI E MICHELA MURGIA - VIDEO

Da www.tpi.it

michele santoro m

In anteprima fino al 9 dicembre 2020 su TPI il documentario "I Fili dell'Odio", realizzato con la collaborazione di Michele Santoro. Una produzione indipendente dedicata all'odio online, un viaggio dentro la rete che dimostra l'esistenza di un totalitarismo digitale europeo che ha fatto di internet, e in particolare dei social, un terreno fertile per la propaganda.

i fili dell odio documentario 1

Come funzionano le centrali dell’odio. Quali sono le conseguenze sulle reti sociali delle politiche messe in atto da queste organizzazioni. Il racconto di alcune vittime dell’odio online come Michela Murgia, Liliana Segre e Laura Boldrini.

michela murgia i fili dell odio

Gli autori del documentario “I Fili dell’Odio” sono Tiziana Barillà, Daniele Nalbone e Giulia Polito. La regia è di Valerio Nicolosi. Una produzione di Zerostudio’s e cooperativa Il Salto.

Presentando il filmato, già disponibile online su TPI, Michele Santoro ha svelato: “Ho provato a proporre il documentario a varie Strutture della Rai.

laura boldrini i fili dell odio

Non hanno voluto prenderlo in considerazione. Ci troviamo di fronte a un conformismo che non ha uguali perfino nella stagione monopolistica del Cavaliere. Ad eccezione di Report, mai le trasmissioni di approfondimento giornalistiche della Rai sono state così insignificanti e con ascolti così bassi, mai la satira così assente, mai i telegiornali così omologati”.

