SPINOZA TWEET! "LADRO ARRESTATO MENTRE LEGGE UN LIBRO. CON LA LEGA AL GOVERNO È UN'AGGRAVANTE" - ANCHE CONCITA DE GREGORIO RIVELA DI ESSERSI COMMOSSA DI FRONTE ALLA NOTIZIA DEL MALVIVENTE INTELLO' "CHE SI È SEDUTO SUL LETTO DELLA CASA CHE STAVA SVALIGIANDO PER LEGGERE L’ILIADE": "ANDRÀ IN GALERA, PERÒ ALZA LA MEDIA. IN ITALIA, INFATTI, SECONDO UNO STUDIO SOLO UNA PERSONA SU TRE LEGGE UN LIBRO ALL'ANNO..."

Ladro d'appartamento arrestato mentre legge un libro. Con la Lega al governo è un'aggravante. [@LorenzoAriozzi] — Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) August 22, 2024

Estratto dell'articolo di Concita De Gregorio per "La Repubblica"

Ieri era il giorno in cui bisognava preoccuparsi perché gli italiani non leggono niente, è uscito non so quale studio che dice che solo una sola persona su tre legge un libro all’anno. Vi prego ripetiamolo insieme. Uno all’anno. Cosa potrà mai andare storto nell’industria editoriale. [...]

Passo una quota del mio tempo, un necessario esercizio di adesione alla realtà e di ascolto, a rispondere a persone che mi scrivono “bella questa frase che ha postato, dove la posso trovare?”. Indico il luogo, pur essendo quarant’anni che lavoro qui.

Lo indico con un link, allora mi rispondono ma è a pagamento. Dico certo, perché le persone che lavorano per quell’azienda editoriale devono essere pagate, me compresa per quanto pochissimo, quindi bisogna che chi vuole leggere spenda due euro perché quei due euro servono in quota parte a retribuire tutta una filiera di persone che realizzano un giornale, dal centralino alle persone delle pulizie che, naturalmente, non lavorano gratis.

Mi rispondono ah, vabbè, per questa volta non potrebbe fare uno screenshot? Sono già una élite, quelli che chiedono lo screenshot, per cui ogni tanto – lo dico in segreto – glielo mando in messaggio privato. Magari è un incentivo.

Del resto una professoressa dell’Internet, molto invitata a convegni e programmi tv, mi aveva già spiegato che le persone non sono tenute a sapere cosa ho fatto nella vita, se non lo metto in bio.

Nessuno è tenuto a fare una ricerca bibliografica, neppure lei che insegna all’università, quindi figuriamoci gli altri. Mi sono commossa a leggere del ladro che si è seduto sul letto della casa che stava svaligiando per leggere l’Iliade raccontata da Giovanni Nucci e così si è fatto prendere. Ve lo avevo detto, qui, che quel libro è bellissimo. Andrà in galera lo stesso il ladro, certo. Magari però alza la media.

