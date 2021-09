19 set 2021 12:24

LO SPIRITO (PARACULO) DEI TEMPI: VEDERE SESSISMO OVUNQUE - NON VA PIÙ BENE NEANCHE LA POPOLARISSIMA SERIE TV “LA REGINA DEGLI SCACCHI”: L'EX CAMPIONESSA SOVIETICA NONA GAPRINDASHVILI, 80 ANNI, HA DECISO DI FAR CAUSA A NETFLIX PER SESSISMO E DANNO DI IMMAGINE - COLPA DI UNA FRASE NELL’ULTIMA PUNTATA: “LEI È CAMPIONESSA FEMMINILE DI SCACCHI E NON HA MAI AFFRONTATO UOMINI”. PER LA DONNA È “UNA FALSITÀ CHE CANCELLA LA MIA VITA” (O FORSE SOLO UN ERRORE DEGLI AUTORI?) - CHIESTI 5 MILIONI DI RISARCIMENTO...