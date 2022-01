LO SPORT È UNA COSA SERIA, L'HA CAPITO PURE IL "NEW YORK TIMES" - IL PIU' AUTOREVOLE QUOTIDIANO AMERICANO È PRONTO A SGANCIARE MEZZO MILIARDO DI DOLLARI PER ACCALAPPIARSI "THE ATHLETIC", IL SITO DI INFORMAZIONE SPORTIVA A PAGAMENTO NATO SEI ANNI FA E CHE IN POCHISSIMO TEMPO È DIVENTATO UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEGLI STATI UNITI PER TUTTI GLI APPASSIONATI - L'OBIETTIVO DEL NYT È DI RAGGIUNGERE COSÌ I 10 MILIONI DI ABBONATI (ORA SIAMO A 8) SPINGENDO SEMPRE DI PIÙ SUL DIGITALE

Corinna De Cesare per il "Corriere della Sera"

the athletic 5

Un'operazione da 550 milioni di dollari, in pratica una tra le più grandi acquisizioni del New York Times. Il quotidiano americano avrebbe raggiunto un accordo per comprare The Athletic, sito di informazione sportiva a pagamento nato sei anni fa e che in pochissimo tempo è diventato un punto di riferimento negli Stati Uniti per tutti gli appassionati di sport.

new york times 1

Con 1,2 milioni di abbonati che pagano per l'accesso agli articoli sulle principali squadre sportive internazionali, The Athletic potrebbe diventare l'asso nella manica del Times per raggiungere l'obiettivo dei 10 milioni di abbonati entro il 2025.

Quota che al 30 settembre scorso, è comunque arrivata a 8,3 milioni. Numeri da record se si pensa alla crisi dell'editoria e al fatto che un abbonamento al New York Times (cartaceo) costa in America qualcosa come 700 dollari l'anno.

dean baquet new york times

Ma è il digitale ormai la direzione cui punta il giornale diretto da Dean Baquet, soprattutto da quando, nel 2020, le entrate digitali hanno superato quelle del cartaceo e sono arrivate a costituire il flusso di business più importante per il giornale.

meredith kopit del new york times 2

Come ha confermato di recente l'amministratrice delegata del gruppo Meredith Kopit Levien: «gli abbonamenti digitali non saranno solo il motore centrale per la crescita dell'editore ma diventeranno il suo più grande business».

meredith kopit del new york times 1

Si spiega così anche l'acquisizione di The Athletic che aiuterà ad espandere le offerte digitali del New York Times e contemporaneamente a far focalizzare il quotidiano, nato 170 anni fa, sul suo modello di business in abbonamento. Un modello che l'ha aiutato negli ultimi anni a superare il forte calo della pubblicità e dei lettori dell'edizione cartacea.

